21. August 2018, 06:22 Uhr Karlsfeld Schulkooperation besiegelt

Das gemeinsame Gymnasium der Stadt München und des Landkreises Dachau in der Gemeinde Karlsfeld kann gebaut werden. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Dachaus Landrat Stefan Löwl (CSU) am Montag offiziell unterzeichnet. Die Kommunalpolitiker unterstrichen dabei die gute Zusammenarbeit. "Gerade Projekte wie dieses, die direkt an den Grenzen der Landeshauptstadt liegen, wollen wir zunehmend gemeinsam realisieren. Davon profitieren in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler aus München und dem Landkreis Dachau gleichermaßen", sagte OB Reiter. Die Planungen für den Schulneubau, der rund 50 Millionen Euro kosten wird, laufen auf Verwaltungsebene schon seit 2016.