SZ Plus Auf einen Ratsch im Bürgerbiergarten : „Wir brauchen beides im Stadtbild, Altes und Neues“

Matthias Hauß lebt und arbeitet in Dachau. Der 34-jährige Architekt ist Fachmann für kreative Lösungen in Bestandsgebäuden. Er wirbt für einfacheres Bauen und plädiert für mehr städtische Erlebnisorte am Wasser.