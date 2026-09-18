Es war der erste ernstzunehmende Auftrag für den jungen Praktikanten. Eine Reportage über die Wahl zur Miss Trudering. 200 Zeilen, lustig, aber SZ-kompatibel. „Der Egginger geht mit“, sagte der Lokalchef. „Da musst du dich um nichts kümmern.“

Das Truderinger Festzelt war proppenvoll. Vor der Bühne keilte sich ein Pulk von Fotografen um die besten Plätze. Doch „der Egginger“ war nirgends zu sehen. Die Bewerberinnen, alle spärlich bekleidet, kamen unter dem Gejohle der meist männlichen Besucher auf die Bühne. Da, direkt am Eingang, entdeckte der Praktikant dann Karlheinz Egginger, wie er seelenruhig die Leica hebt, ein paar Mal drauf drückt, und wieder verschwindet.

SZ-Fotograf Karlheinz Egginger im Jahr 1999. Foto: SZ

Der Praktikant hat viel gelernt an diesem Abend und an unzähligen weiteren Terminen mit dem Fotografen Karlheinz Egginger. Geh weg von der Masse, suche deine Perspektive, bleibe gelassen. Und wenn du deinen Job erledigt hast, höre auf, sonst machst du dich verrückt.

So war das immer mit Karlheinz Egginger . Im Operationssaal der ehemaligen Rinecker-Klinik, wo er mit Mund-, Bartschutz und Haube kaum erkennbar war, nur an der Leica vor seiner Brust. Beim Besuch von Prinz Charles und Lady Diana im November 1987, wo sich das englische Rat-Pack auf dem Flughafen Riem um die besten Plätze prügelte. Egginger wusste, wo er zu stehen hatte. Und wenn er, was er hasste, ein Popkonzert fotografieren musste, er selbst bevorzugte eher den Jazz, tat er dies mit derselben Präzision und Gelassenheit wie immer.

Die amerikanische Rocksängerin Tina Turner 1996 während eines Konzertes in München. Foto: Karlheinz Egginger

Von seinem Privatleben bekam die Redaktion nicht allzu viel mit. Egginger, der ein wunderbares Bairisch sprach, lebte mit einer Kollegin aus der Redaktion zusammen, so viel wusste man. Viel Aufhebens machten die beiden nicht davon. Seine Leidenschaft gehörte dem Angeln und der Natur. Er war nicht ohne Grund ein geschätztes Mitglied des noblen Vereins der Isar-Fischer. Urlaube verbrachte er gerne in Skandinavien, mutmaßlich dann oft mit der Angel in der Hand. Wenn in der Redaktion das Thema Fische auftauchte, hieß es: Frag den Egginger.

Schon vor etlichen Jahren ging Egginger mit seiner Leica und seiner Erfahrung in den verdienten Ruhestand. Den großen Umbruch der Fotografie, die Digitalisierung und deren Schnelligkeit, hat er nicht mehr mitgemacht. Nun ist er verstorben.