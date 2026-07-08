Das beliebte Museum für das Schaffen von Karl Valentin und Liesl Karlstadt ist nach langer Sanierung neu gestaltet worden. Erste Einblicke in die Ausstellungsräume im Isartor, wo weiterhin nicht alle Probleme behoben sind.

Schon zwei Tage vor der Wiedereröffnung mit großem Fest haben Museumsleiterin Sabine Rinberger, Kulturbürgermeisterin Mona Fuchs und die Leiterin des Baureferats Jeanne-Marie Ehbauer das runderneuerte Valentin-Karlstadt-Musäum der Presse vorgestellt. Fast zwei Jahre lang war das Museum in den Türmen des Isartors wegen der unumgänglichen Sanierung von Brandschutz und Haustechnik geschlossen. „Die Stadt hat diesen Ort des speziellen Münchner Humors vermisst“, sagte Mona Fuchs.