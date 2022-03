Stangerlbass, Rohrcello, Trashkalimba, Alpclarinette und Ähnliches auf der einen Seite, Ziegenhörner und ganz profan Saxofon auf der anderen, das kann man am 31. März beim Duett von Ardhi Engl mit Karl Seglem im Schwere Reiter sehen und hören. Denn der Münchner Engl ist nicht nur Multiinstrumentalist, sondern spielt auch fast ausschließlich auf selbstkonstruierten und -gebauten Instrumenten. Und ist obendrein ein Multistilist, der einen Gerhard Polt ebenso begleitet wie den Folkjazz-Gitarristen Geoff Goodman oder Avantgardisten aller Art. Womit er bestens zum gerade als Artist in Residence in der Villa Waldberta weilenden Karl Seglem passt, der seit Langem zu den großen Innovatoren der skandinavischen Musik gehört. Gemeinsam geht es nun also auf ein außergewöhnliches Klanggespräch zwischen norwegischer Tradition und Jazz.

Karl Seglem meets Ardhi Engl, Do., 31. März, 20 Uhr, Schwere Reiter, Dachauer Straße 114a, www.schwerereiter.de