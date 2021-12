Karl Ratzer mit Ed Neumeister in der Unterfahrt.

Der 71-jährige Karl Ratzer hat als Jazzer mit Rock'n'Roll-, R&B-, Beat-, Funk-, Soul- und USA-Vergangenheit schon mit Gott und der Welt musiziert und gilt deshalb weit über seine Wiener Heimat hinaus als lebende Legende. Dank seiner knorrigen Art ist der mitunter auch singende Gitarrist, über den die schwarze Soul-Diva Chaka Khan einmal sagte: "Er spielt und singt wie einer unserer Leute", unter Kollegen einer der meistparodierten. Jetzt gibt er sich - als Schlusspunkt der diesjährigen "Enja Legacy"-Konzerte zum 50-Jährigen des Münchner Labels, das auch Ratzers Stammlabel ist - mal wieder in der Unterfahrt die Ehre und stellt zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten, dem 69-jährigen Posaunisten Ed Neumeister, ihr aktuelles gemeinsames Album "Alone Together" mit zeitlos interpretierten Klassikern des Great American Songbook vor.

Karl Ratzer & Ed Neumeister, Di., 28. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94