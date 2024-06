Von Susi Wimmer

Schon als fünfjähriger Bub, so erzählt Julian V., habe er andächtig gelauscht, wenn sein Opa, der im Zweiten Weltkrieg bei der Wehrmacht war, Geschichten erzählte. Abends lief daheim Marschmusik, und schon damals sei ihm klar gewesen, dass auch er „zum Militär“ wolle. Tatsächlich meldete sich der Münchner nach seiner Zeit bei der Bundeswehr zur Fremdenlegion. Und Jahre später soll V. eine terroristische Vereinigung unterstützt haben, die plante, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen und ein vermeintlich weiterhin existierendes Deutsches Reich wiederherzustellen. So jedenfalls sieht es die Generalstaatsanwaltschaft. Julian V. sagte am ersten Verhandlungstag vor dem 8. Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht München nur: „Ich werde hier vor Gericht meine Unschuld beweisen.“