Der jüdische Schriftsteller Karl Jakob Hirsch, während des Nationalsozialismus emigriert, kehrte 1945 zurück und versuchte, in München Fuß zu fassen. Ein LMU-Projekt hat untersucht, warum ihm das nicht richtig gelang.

Von Anna Steinbauer

Das Exil ist eine Reise ohne Rückkehr. Was aber, wenn man doch zurückkommt? Und dann auch noch als Jude in das Land der Täter, das für den Massenmord am eigenen Volk verantwortlich ist?