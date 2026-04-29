Im Fußball hat die Phase begonnen, in der das große Geld verteilt wird. In der Champions League geht es ans Eingemachte, und längst wirft auf diesem Geschäftsfeld auch die Weltmeisterschaft ihre Schatten voraus. Doch während anderswo arabische Ölstaaten ganze Klubs aufkaufen oder Spieler sich die Möglichkeit auf einen wachsenden Marktwert durch Ausstiegsklauseln vertraglich absichern lassen, bleibt man hier in unserer Weltprovinzstadt mit Herz beruhigend bodenständig. Soeben wurde FC-Bayern-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview gefragt, ob man Thomas Müller nicht als Funktionär zurückholen wolle. Als Antwort lieferte er ein knackiges Zitat: „Es nützt nichts, ihn jetzt mit der Karotte zu locken.“