Er sei „the whitest of all prominent german musicians“, also der „sauberste“ von allen berühmten deutschen Musikern. Das attestierte die US-Militärregierung kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dem Münchner Komponisten Karl Amadeus Hartmann. Und schlug ihn als Intendant für die Neueröffnung der Bayerischen Staatsoper vor. Für Hartmann aber war das nichts. So klar positioniert und reflektiert er unter dem Terror des NS-Regimes war, so klar war er in dem, was er wollte, auch nach 1945 – und gründete viel lieber die Musica Viva, eine Konzertreihe für Neue Musik. Er wand sich der jungen Generation zu, an die Zukunft, an das Neue.

Karl Amadeus Hartmann als jemand, der in klarer Opposition zum NS-Regime stand, ist bekannt. Jemand, der schon 1939 ein „Concerto funèbre“ schrieb, so als würde er das Grauen und die Gräuel, die der beginnende Weltkrieg bringen würde, vorausahnen; warnend und trauernd zugleich. Hartmann, der sich aber nach 1945 in einer sich neu formierenden Gesellschaft einfinden musste, darüber ist weniger bekannt. „Im Widerstand – What’s next?“ heißt die Ausstellung, die die Karl Amadeus Hartmann-Gesellschaft noch bis November in Hartmanns ehemaligem Wohnhaus in der Schwabinger Franz-Joseph-Straße zeigt.

Die Illustratorin und Künstlerin Maria Luiko wurde 1941 von der SS nach Kaunas deportiert und dort ermordet, sie gehörte zum künstlerischen Freundeskreis von Karl Amadeus Hartmann. (Foto: Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft e.V.)

Sie beschäftigt sich mit genau dieser Zeit. „Auch die, die im Widerstand waren, haben ihren Lebensinhalt mit dem Zusammenbruch des Regimes und der Kapitulation verloren“, sagt Andreas Hérm Baumgartner, Leiter der Gesellschaft, der die Ausstellung konzipiert hat. Den Fokus will er auf die Herausforderungen des Neubeginns lenken, aber auch mit einem Blick auf die Opfer des Regimes wie Erwin Schulhoff und Maria Luiko, die zum künstlerischen Freundeskreis von Karl Amadeus Hartmann gehören.

Es sind lose zusammengetragene Dokumente: Briefwechsel, Noten, Notizen oder Zeitungsartikel aus der ganz frühen Nachkriegszeit. Hartmann war ein Künstler, der aktiv auf seine jeweilige Zeit zuging. Kernstück der Ausstellung ist so auch ein Bereich, der sich mit der Entstehung der Klaviersonate „27. April 1945“ beschäftigt, die ihr Entstehungsdatum als Namen trägt, ein Tag, an dem Hartmann Zeuge des Todesmarschs der Häftlinge aus Dachau wurde.

„Am 27. und 28. April 1945 schleppte sich ein Menschenstrom von Dachauer ‚Schutzhäftlingen‘ an uns vorüber – unendlich war der Strom – unendlich war das Elend – unendlich war das Leid – “, notierte er auf Notenpapier und komponierte ein jüdisches Thema wie eine wortlose Anteilnahme in die Musik hinein, die sich am Ende auch in einen Hoffnungsschimmer wandelt.

Eine Matinee im Theater am Brunnenhof im Jahr 1944: Karl Amadeus Hartmann präsentiert dem Münchner Publikum Igor Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“, eine Komposition, in der die Schrecken des Ersten Weltkriegs nachklingen. (Foto: Karl-Amadeus-Hartmann-Gesellschaft e.V.)

Hartmann war – das sieht man an der Musica Viva genauso wie an seinen Kompositionen – auch ein Mensch, der immer lieber in die Zukunft blickte. Auch wenn das nach 1945 teils immer noch mit Widerstand verbunden war. So zeigt die Ausstellung auch Briefe an den Bayerischen Rundfunk, Publikumsreaktionen auf die Musica Viva. Darunter: auch übelste Beschimpfungen im NS-Jargon über diese neue Musik, die dort aufgeführt wurde. Hartmann, so wunderbar zukunftsorientiert wie er war, machte natürlich weiter, wandte den Blick den Jungen zu, denen er einen stark ermäßigten Eintrittspreis zu den Konzerten ermöglichte.

Die Ausstellung im Keller des ehemaligen Wohnhauses von Karl Amadeus Hartmann, in dem regelmäßig Konzerte stattfinden. (Foto: Karl Amadeus Hartmann-Center / Karl Amadeus Hartmann-Gesellschaft)

Und heute: Gibt es sein Wohnhaus mit dem Archiv, mit Materialien und mit einem wunderbaren Keller. Darin steht unter anderem auch Hartmanns eigener Flügel. Und wie sehr man hier – in der Karl Amadeus Hartmann-Gesellschaft – Hartmanns gesellschaftliche Haltung auch als geistige Inspiration nimmt, zeigt sich darin, dass in den regelmäßigen Konzerten dort hauptsächlich Musik von sehr jungen Komponistinnen und Komponisten gespielt wird. Gerne in Kombination mit Hartmanns Musik. Gerne politisch. Gerne wach und aufmerksam, bewusst und einer humanistischen Grundhaltung treu.

Wie gut man so eine Haltung heute brauchen kann! In Hartmann hat man dafür auf jeden Fall künstlerisch wie politisch ein beeindruckendes Vorbild: „Mr. Hartmann is known to us to be a man of greatest integrity“, urteilte die US-Militärregierung 1945. Daran hat sich heute nichts geändert.

„Im Widerstand – What’s next?“, Ausstellung über Karl Amadeus Hartmann im Jahr 1945, noch bis 30. November 2025, Franz-Joseph-Straße 20