Von Sabine Buchwald

Der Esstisch in Karin Schatkes Wohnzimmer ist auch ihre Werkbank. In einem Wasserglas stecken ausgewaschene Pinsel, in einer weißen Plastikbox Schmirgelkissen und Abklebebänder. In einer festen Papiertüte bewahrt Schatke die Farbtöpfe einer englischen Firma auf, die ihre Produkte mit so geheimnisvollen Namen wie „Edith’s Eye“ oder „Sir Lutyens’ Sage“ bezeichnet. Schatkes Lieblingstöne heißen „Mister David“ (ein sattes Sonnengelb) und „Dark Brunswick“ (ein dunkles Grün), und dann ist da noch das königliche Blau, „Royal Navy“.