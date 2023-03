Von Oliver Hochkeppel

Krachende, gerne auch verzerrte Gitarren, harte, treibende Beats, dazu die voluminöse Rockröhre, ziemlich düstere, mitunter zweideutige Texte - nichts ist es mehr mit "Mogsd schmusn, mia wad's wurscht", dem Reggae-artigen Song, mit dem Karin Rabhansl 2011 erfolgreich auf der Bildfläche erschien. Erst solo, dann im Vorprogramm von Matthias Kellner, schließlich an der Seite von Stefan Dettl und La Brass Banda. Mundart mit Pfiff und Pop-Appeal, da war die stimmgewaltige Gitarristin aus Trautmannsdorf bei Passau schnell bei der Neuen Volksmusik und dem aufkommenden "Heimatsound" verortet.

Detailansicht öffnen Schon gruselig: Das Cover von Karin Rabhansls neuem Album "Rodeo". (Foto: dpa)

Dabei hätte einem schon damals auffallen können, dass ihre Texte etwas ironischer und verschrobener waren und ihre Musik etwas härter als beim Gros der lustigen Neo-Folklore-Fraktion. Von Album zu Album setzte sie sich mehr ab, erst mit ihrer Band, dann mit Unterstützung der Funk-Jazzer Peter Wölpl und Oli Rubow, sehr deutlich 2018 mit ihrem vierten Album "Tod und Teufel". Um Alkoholismus, Einsamkeit und das Alter, um Stalker und Organhandel ging es da, und natürlich um die Titelfiguren; den Teufel etwa. Jetzt ist endgültig Schluss mit lustig, auf dem Cover des gerade erschienenen neuen Albums "Rodeo" werden Menschen von einem Wolfslindwurm verschlungen. Rabhansl spielt neben Gitarre erstmals auch E-Bass und wird endgültig zur Rockmusikerin. Gerne mit Mundart, aber nicht immer.

Es steht zu vermuten, dass Rabhansls Weg nicht unbedingt der kommerziell vielversprechendste war. Aber er hat sie zu einem authentischen, unverwechselbaren Stil geführt. Die von Julia "Jules" Fischer am Keyboard, Joschi Joachimsthaler an zweiter Gitarre und Bass sowie Simon Weber am Schlagzeug getragene harte Gangart passt einfach zu diesem "Ritt durchs Leben", wie Rabhansl ihr Album umschreibt. Zu Songs wie "Amor" oder "Anett" über die Unerbittlichkeit der Liebe, wie "Baby, lauf" über toxischen Männlichkeit, wie "12 Joa" über Schuldgefühle oder wie "Er oder I" über den ewigen Kampf von Gut und Böse, von Gott oder dem Teufel um die menschliche Seele. Erst recht (wenn auch in langsameren, verhalteneren Klanggewändern) zu Mysteriösem und Gruseligem wie dem "Schaufema" oder dem "Vampyr".

Zum Morbiden, zu Horrorgeschichten über Werwölfe, Zombies, Teufel und andere düstere Figuren fühlt sich Rabhansl seit jeher hingezogen. "Vielleicht weil ich tief im Bayerischen Wald aufgewachsen bin, wo es kalt und dunkel und der katholische Glaube verwurzelt ist", sagt sie, und man weiß dabei nicht, wie ernst man das nehmen soll. Jedenfalls bekommt "Rodeo" dadurch eine weitere, neue Farbe. Das Album klingt auch deshalb erwachsen, reifer, weil sich der Fokus verschoben hat: : "Die Perspektive geht von mir selber weg zu Geschichten anderer Leute. Mein Leben ist ja nicht so spannend, dass es ganze Alben füllen könnte", sagt sie. Und auch das glaubt man ihr nicht hundertprozentig.

Karin Rabhansl: "Rodeo", Donnerwetter Musik/ Cargo Records; live mit Fischer & Rabe: Mi., 8. März, 20.30 Uhr, Wombats im Werkviertel, Atelierstr. 20, Do., 9. März, 20.30 Uhr, Wombats am Hauptbahnhof, Senefelderstr. 1