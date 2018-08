26. August 2018, 18:36 Uhr Kardiologen Mitten ins Herz

Bei einer Veranstaltung auf dem Odeonsplatz können Besucher ihr Herzinfarktrisiko berechnen lassen, virtuelle Reisen unternehmen und durch ein begehbares Organ spazieren. Anlass ist ein Kongress, für den zurzeit 31 000 Kardiologen in München weilen

Von Inga Rahmsdorf

Auf dem Tisch steht ein kleines, rotes Plastikgebilde. "Drücken Sie doch einmal mit dem Finger hinein", fordert eine Krankenpflegerin die Zuschauer auf. Aha, so weich fühlt sich also eine gesunde Herzklappe an. Direkt daneben, liegt ein kleines, graues Plastikgebilde, gleiche Form, gleiche Größe. Eine kranke Herzklappe. Sie fühlt sich hart und krustig an. Dann demonstriert die Krankenpflegerin den gebannt lauschenden Zuhörern an einem Modell, wie Ärzte mit einem minimalinvasiven Eingriff eine neue Herzklappe einbauen.

Herzklappe, Ventrikel, Cholesterinspiegel, Blutdruck - man könnte meinen, dass das Begriffe seien, die nicht gerade die Massen anziehen. Und dann auch noch an einem Samstag im August. Doch auf dem Odeonsplatz herrscht Hochbetrieb. "Gesunde Herzen für München" nennt sich die Veranstaltung, die die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, das städtische Klinikum München und die Deutsche Herzstiftung organisiert haben. Anlass ist ein großer Kongress von Kardiologen in München, bei dem sich etwa 31 000 Teilnehmer noch bis kommenden Mittwoch über die neuesten Entwicklungen in der Herzmedizin austauschen.

Damit sich nicht nur die Fachwelt mit dem Thema befasst, sondern auch die Bevölkerung, war am Samstag auf dem Odeonsplatz jeder eingeladen, sein eigenes Herzinfarktrisiko zu ermitteln, durch ein begehbares Herz zu spazieren, einen Defibrillator auszuprobieren, seinen Körperfettanteil messen zu lassen und eine Virtual-Reality-Reise durch Blutbahnen zu unternehmen. Außerdem konnte man sich bei Ärzten, Krankenpfleger und Rettungssanitätern darüber informieren, wie man sein Herz möglichst lange gesund hält. Beziehungsweise, was man unternehmen sollte, wenn man bereits erkrankt ist oder die eigenen Cholesterin- und Blutdruckwerte nicht gut sind.

Prävention sei ein wichtiges Thema, sagt Ellen Hoffmann, Chefärztin der Kardiologie im städtischen Klinikum Bogenhausen. "Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland noch immer die Todesursache Nummer eins." Auch wenn die Zahl der Menschen, die an einem Herzinfarkt sterben, in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken ist. Im Jahr 1990 waren es in Deutschland etwa 85 600 Menschen, ein Vierteljahrhundert später 49 200. Und das bei einer immer älter werdenden Gesellschaft.

Doch trotz medizinischer Fortschritte gibt es Risikofaktoren, die jeder selbst beeinflussen kann, wie Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung. "Wir versuchen zu heilen und zu retten", sagt Hoffmann, aber noch besser wäre es, wenn die Patienten nicht erst erkranken würden. Wie wichtig Prävention ist, darauf wollen Hoffmann und ihre Kollegen, über 50 Ärzte und Krankenpfleger von Münchner Kliniken, an diesem Samstag aufmerksam machen. Allerdings nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Sport und Spaß.

Es geht schließlich darum, die Besucher für dieses zentrale Organ zu begeistern. Und so kann man zwischen der rechten Herzkammer und der rechten Herzkranzarterie ein überdimensioniertes Kunststoffherz betreten und in leicht geduckter Haltung das Organ hautnah, in dunkelroter bis lachsfarbener Umgebung, erleben. Einige Meter weiter sitzen sechs ältere Herrschaften im Kreis, die schwarze Brillen und Kopfhörer tragen, sich nach rechts und links wiegen, während sie eine Virtual-Reality-Tour durch die Arterien des Körpers unternehmen. Im Zelt nebenan kann man von einem Gerät seine Körperzusammensetzung analysieren lassen. Wie ist das Verhältnis von Muskeln und Fett? Wie ist die Muskelmasse im Körper verteilt? Diese Fragen stoßen auf großes Interesse, die Warteschlange ist lang. Und selbst als es anfängt zu regnen, spannen die Menschen ihre Regenschirme auf und harren lange aus, um zu erfahren, ob sie rechts mehr Muskeln haben als links.

"Aber Herr Doktor, ich habe einfach keine Zeit, Sport zu machen." Dieses Argument hört der Kardiologe Gregory Lask vom Klinikum Bogenhausen häufig von Patienten. Dabei könne jeder etwas Bewegung in seinen Alltag integrieren, sagt der Arzt. So könne man sich angewöhnen, die Treppe zur U-Bahn zu nehmen und nicht die Rolltreppe. Oder auch zu Hause einfach einmal den Fernseher und die Couch zu verlassen und stattdessen spazieren zu gehen. 150 Minuten Bewegung pro Woche reichen bereits aus, um das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung zu reduzieren. Und damit sei kein Höchstleistungssport gemeint, sagt der Arzt. Damit die Besucher auch gleich erfahren, wie schön es sein kann, seinen Kreislauf in Schwung zu bringen, animiert eine Zumba-Tänzerin das Publikum zum Mitmachen. Auch die Spielerinnen und der Trainer der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sind gekommen und bieten ein Hockeytraining an. Während Florian Straube, Arzt vom Klinikum Bogenhausen, der das Hockeyteam medizinisch betreut, erklärt, wie wichtig auch bei Profisportlern die regelmäßige Untersuchung ist.

"Wie alt sind Sie? Wie groß? Wie schwer? Rauchen Sie?" Diese Fragen stellt ein Kardiologe in einem anderen Zelt, die Werte gibt er in einen Computer ein. Die 75-jährige Besucherin hat zuvor schon ihre Cholesterin-, Blutzucker- und Blutdruckwerte messen lassen. Dann berechnet der Mediziner ihr Herzinfarktrisiko für die nächsten zehn Jahre. Nach fünf Stunden haben bereits mehr als 1400 Besucher ihre Werte messen lassen. Anschließend werden sie von Ärzten beraten. Wer auffällige Werte hat, dem wird empfohlen, einen Hausarzt oder Kardiologen aufzusuchen. Und gegenüber führt der Koch Gerald Wüchner vor, wie man sich mit einer mediterranen Küche gesund ernähren kann. Sein Tipp: "300 Tage im Jahr mediterrane Küche genießen, dann vertragt ihr den Rest des Jahres auch deftige Küche."