Kritik von Barbara Hordych

Papa ante portas. Dementsprechend groß ist die Aufregung in einem kleinen mustergültigen Bistum, das sich der Heilige Vater für eine Visite auserkoren hat. Sogar übernachten will er in dem Sitz des hinlänglich modernen und aufgeschlossenen, dabei aber ausreichend konservativen Bischofs Konrad Glöckner. Von der Initiative Maria 2.0. hält er herzlich wenig, Frauen wie seine Haushälterin Wiebke sollen sich besser mit Fragen bescheiden wie der, ob der Pontifex lieber in Satin- oder Baumwollbettwäsche schläft. Oder ob er sich wirklich Fleischpflanzerl mit Kartoffelpüree als Leibspeise wünscht.