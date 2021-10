"Karaba", "Embryo" und die New Yorker Band "Talibam!" improvisieren in der neuen Reihe "Jazztify" im Import Export.

Von Dirk Wagner, München

Drei Bands waren für diesen Abend im Import Export angekündigt: die Krautrockband Karaba, Embryo und die New Yorker Formation Talibam!. Sieht man allerdings von den ersten zwanzig Minuten ab, die die New Yorker alleine bestritten, spielte insgesamt nur ein einziges Ensemble, das aus Mitgliedern der drei genannten Bands bestand. Zweieinhalb Stunden lang ließen die sich auf eine spannend improvisierte Musik ein.

Goutiert wurde diese von einem auffällig jungen Publikum, das auf ähnlichen Jazzveranstaltungen in dieser Stadt eher aus älteren Jazz-Experten besteht. Etwa im durchaus verdienten Jazzclub Unterfahrt, dem der Tontechniker Veit Oberraum ein Tag zuvor die Mitarbeit gekündigt hatte. Stattdessen will er nun in seiner eigenen Konzert-Reihe "Jazztify" im Import Export einen Jazzbegriff etablieren, der, wie er sagt, weniger "intellektualisiert" sei als beispielsweise in der Unterfahrt. "F*ck The Jazz-Police!" nannte Oberraum im Untertitel darum auch diese Folge seiner Konzertreihe, die an diesem Abend eine "Free Jazz Experience" versprach.

Angetrieben wurde solche Free Jazz Experience vom Schlagzeuger Kevin Shea, dessen Stöcke das gesamte Konzert über in einem atemberaubenden Tempo über die Trommeln rasten. Sein Kollege Matt Mottel spielte dazu ein umgehängtes Keyboard, eine sogenannte Keytar, das in seinem Fall noch um ein zusätzliches Griffbrett mit drei Bass-Saiten erweitert wurde. Die Embryo-Chefin Marja Burchard ergänzte das Klangbild zunächst als Keyboarderin, die dann auch mal Alice Coltrane zitierte. Ob das nun beabsichtigt war oder nur eine zufällige Assoziation, sei dahingestellt. Zumal das ohnehin nichts an der weiteren spannenden Entwicklung der Musik geändert hätte, die Burchard alsbald am Vibrafon und an der Posaune bereicherte. Maasl Maier, ebenfalls von Embryo, spielte dazu den Bass, die Querflöte und den Synthesizer. Weitere Bläser kamen hinzu. Aus Platzgründen spielte der Saxofonist Wolfgang Schlick darum auch mal jenseits der Bühne, was zugleich den Klangraum erweiterte. Nach einem solchen Jazz-Spektakel war jedenfalls allen Beteiligten klar: Der Jazz hat in München einen neuen Ort gefunden.