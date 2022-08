Von Sofia Pavlu

Um dem Trubel der Großstadt zu entkommen, besinnt sich der Mensch gerne auf die Natur. Flaniert am See in Sichtweite der Berge. Das besänftigt das Gemüt. Um das Bild komplett zu machen, stelle man sich noch die passende Musik vor. Wie die am "7. Tag der offenen Haus- und Hofkapellen" zu dem die Ammerseerenade dieses Jahr am 28. August wieder einlädt. Rund um den Ammersee öffnen 24 kleine Kirchen und Denkmäler ihre Türen. An allen Uferseiten lockt eine Vielzahl unterschiedlicher Konzerte. "Zwischen Himmel und See" ist der traditionelle Kapellentag überschrieben und verspricht die Kombination von Musikerlebnis und ländlich-idyllischem Ambiente. Die Mischung ist bunt - von Pop, Weltmusik und Volksmusik bis Klassik. Von Instrumenten wie der klassischen Gitarre, Cembalo und Tuba, bis zu einer Andenharfe aus Ecuador.

Die Schirmherrschaft übernimmt die just mit der Bairischen Sprachwurzel ausgezeichnete Landtagspräsidentin Ilse Aigner: "Für mich ist es Heimatliebe", lobt sie die Ammerseerenade. Um das Programm zu strukturieren, werden die Konzerte auf vier Routen (Nord-Route, Ost-Route, Süd-Route, West-Route) aufgeteilt. Ein Besuch ließe sich also mit einer Sonntags-Radtour um den drittgrößten See Bayerns kombinieren. Wegweiser sind quasi die Kirchtürme.

Detailansicht öffnen Das Duo Duo "Millefleurs" spielt um 12 Uhr in der Hofkapelle Maria Schnee in Aidenried. (Foto: Marc Senna)

Und dass das "kleine Kirchen, die normalerweise nicht geöffnet werden" sind, mache natürlich besonders neugierig, sagt die Veranstalterin Doris M. Pospischil. Zusammen mit Ehemann Hans-Joachim Scholz organisiert sie seit 2014 das Klassik- und Artfestival. Diesen Sommer startet das Programm um 11 Uhr in der Pilgerkirche St. Jakob in Schondorf. Eröffnungsakt ist hier an der Nord-Route das Kaunas Streichquartett aus Litauen. Die vier Musiker zählen zu den wichtigsten Repräsentanten der litauischen Kammermusik. Es folgt ein Jazz-Auftritt von Lea Reichels und Lukas Langguths in der Filialkirche St. Martin um 12 Uhr und beispielsweise die Kombination von Gesang der Sopranistin Siso Hagen und einer kleinen Lesung von Regisseur Hanns Christian Müller um 16 Uhr in der Echinger Pestkapelle (ebenfalls Nord-Route).

Beim kleinen Coaching lernen Zuhörer, sich selbst am Klang ihrer Stimmen zu erfreuen

Das Vater-Tochter-Duo, Sängerin Katharina Gruber und Gitarrist Christian Gruber, spielt Lieder aus seinem Programm "A Tribute to Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King and Joni Mitchell" - eine Hommage an die weltbekannten Sängerinnen und Songschreiberinnen aus Jazz, Chanson und Folk (11 Uhr, West-Route, Kapelle Mariä Heimsuchung und 15 Uhr, Ost-Route, Kirche St. Johannes Baptist). Mit überlieferten Melodien entführt der Musiker Milton Sánchez in den ecuadorianischen Kulturkreis (12 Uhr, West-Route, Hofkapelle Maria Hilf). Und wer gerne "Vom Fluch der Karibik"-Lieder auf dem Akkordeon hört, auf den wartet der 16-jährige Florian Wagner in der Gutskapelle St. Anna (16 Uhr, Süd-Route). Insgesamt treten 50 Musikerinnen und Musiker bei diesen eintägigen Festival auf.

Darunter auch die Opernsängerin Christiane Vetter, die zum ersten Mal dabei ist. Mit ihrem Auftritt endet das Programm der Nord-Route gegen 17 Uhr. Begleitet wird sie von der Pianistin Brigitte Heigenhuber. Vor ihrem Konzert möchte Christiane Vetter mit einem Stimmcoaching die Zuschauerinnen und Zuschauer animieren sich am Klang der eigenen Stimme zu erfreuen: "Das wird besonders befreiend, da gibt es bestimmt viel zu lachen", hofft Pospischil. Der Auftritt findet in der Klosterkirche in St. Ottilien statt, einem Ort mit ganz besonderer Geschichte.

Liberation Concert mit Isabelle Faust als Höhepunkt der Ammerseerenade

Denn hier, in der bayerischen Erzabtei der Missionsbenediktiner, gaben am 27. Mai 1945 aus den umliegenden Konzentrationslagern befreite jüdische Musikerinnen und Musiker ihr "Befreiungskonzert". Erinnert wird daran am 1. September: Das heuer zum vierten Mal stattfindende "Liberation Concert" ist der Höhepunkt der Ammerseerenade

Im Konzert am Originalschauplatz, das der gemeinnützige Verein Kultur am Ammersee e.V. seit 2018 an sein Klassikfestival anknüpft, sind die Violinistin Isabelle Faust und der Bratschist Antoine Tamestit in Begleitung des Mahler Chamber Orchestras und des Kaunas String Quartets zu hören. Als "Feier des Lebens" begriffen die jüdischen Überlebenden damals ihr Konzert. Auch heute soll sich das Festival nicht nur auf die Natur besinnen, sondern auch auf die Kraft der Musik im immer noch währenden Kampf gegen Antisemitismus.

Tag der offenen Haus- und Hofkapellen, Ammerseerenade, 28. Aug., 11-17 Uhr,Liberation Concert, Erzabtei St. Ottilien, 1. Sept., ab 19.30 Uhr