„An dieser Stelle lässt sich sagen, dass es toll ist, hier die Gelegenheit zu haben, Gage zu verdienen und trotzdem ein kostenloses Konzert spielen zu dürfen“, lobt Inga Habinger, Frontfrau der Leipziger Indie-Band Kapa Tult das Sommer-Theatron im Olympiapark , das alljährlich am Olympiasee einen mehrwöchigen Konzert-Marathon bei freiem Eintritt offeriert. Kapa Tult spielen als letzte Band des diesjährigen Festivals, das von einigen wenigen Terminen abgesehen heuer allein vom Feierwerk gestaltet wurde.

Wie wichtig der Band dabei eine anständige Bezahlung ist, thematisiert sie in ihrem Song „1/2 Cappuccino“, den es auf Youtube auch in einer Chorversion gibt, in der unter anderem Bela B. von Die Ärzte mitwirkt. Dem Text nach kann die Sängerin jemanden auf einen halben Cappuccino einladen, weil sie endlich etwas mit ihrer Musik verdient hat. „Warum es nicht für einen ganzen Kaffee reicht, weiß ich nicht“, singt Habinger, die sodann aufrechnet, wie wenig eine Band etwa an Streamingdiensten im Internet verdient.

Dabei ist die von ihr und der Schlagzeugerin Angela Requena Fuentes gegründete Band eine hochkarätig besetzte Formation, deren Mitglieder auch in Jazzbands und anderen Musikformationen brillieren. Entsprechend beiläufig gelingt es Kapa Tult darum übrigens auch, immer wieder ein paar spannende Jazzfiguren in einem Indie-Rock zu entfalten, der durchaus einem Vergleich mit den besseren Songs der Pixies gewachsen ist.

Gestützt wird die Musik von Texten, die mit wunderbaren Wortspielen angereichert allein schon einer großartigen Musik ähneln. Wenn Habinger sich zum Beispiel über ihre Beinhaare äußert, genügt der Austausch eines Buchstabens, um die Bedeutung eines gleichklingenden Wortes zu ändern: „Ja, die habe ich mir jahrelang wachsen lassen. Für nichts in der Welt würde ich die mir waxen lassen“, singt Habinger in „Michelle Obama“, einem Song, der Körpernormen und Ideale diskutiert: „Seit ich dich kenne, will ich dich ausziehen. Und seit ich dich ausziehe, will ich dich kennen lernen“, schließt Habinger den Song.

Erfrischend offen benennen Kapa Tult zudem sexuelle Bedürfnisse. Vorbildlich fordern sie in dem Zusammenhang auch einen besseren Zugang zu Lecktüchern als Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten beim weiblichen Oralsex. Mit solchem Verantwortungsbewusstsein bleibt nämlich auch der Exzess ein berauschender Spaß ohne negative Folgen! So gesehen sind Kapa Tult darum auch nicht nur musikalisch besonders vorbildliche Vorbilder!