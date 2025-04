Kritik von Harald Eggebrecht

Virtuos, expressiv, betörend sanft, aber auch energisch zupackend - so waren die Geschwister Kanneh-Mason im Prinzregententheater zu erleben. Was dem Publikum an faszinierender, ungewöhnlicher Musik entgeht, seitdem solche Kammermusik-Veranstaltungen nurmehr sporadisch angeboten werden! Wäre es anders, dann könnten alle live erfahren, wie originell Komponisten verschiedener Epochen sich den jeweiligen Instrumenten widmeten und welche Entdeckungen sie dabei machten. Das gilt erst recht für die Musiker, die ein vielfältigeres Repertoire ausbreiten könnten, als in Orchesterkonzerten meist nur die gängigsten Solostücke spielen zu dürfen.