Interview von Paul Schäufele

Seit der Hochzeit zwischen Prinz Harry und Meghan Markle ist der Name „Kanneh-Mason“ eine Marke. Er steht für junge, originelle Musik, für eine neue Generation in der Welt der Klassik. Eine Welt, in der People of Color immer noch selten zu finden sind. Die Eltern der sieben Kanneh-Mason-Geschwister, die allesamt musizieren, haben ihre Wurzeln in der Karibik und in Sierra Leone. Nun gibt die 22-jährige Pianistin Jeneba Kanneh-Mason ihr Debüt mit den Münchner Symphonikern in der Isarphilharmonie. Im Gespräch mit der SZ gibt sie Einblick in eine schon jetzt ungewöhnliche Musikerinnen-Biografie.