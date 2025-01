Von Joachim Mölter

Die Podiumsdiskussion ist vorbei, Jamila Schäfer könnte jetzt getrost nach Hause gehen zu ihrer Familie und ihrer kleinen, erst fünf Monate alten Tochter. Doch die Bundestagsabgeordnete bleibt an diesem Abend noch eine bemerkenswert lange Weile in der Bibliothek des Münchner Literaturhauses, wo sie zuvor auf einer Bühne mit Spitzenpolitikern anderer Parteien über Wirtschaftsthemen debattiert hat. Viele der überwiegend jungen Besucher der Veranstaltung haben noch Informationsbedarf angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen am 23. Februar; sie wollen dies und das und jenes genauer wissen, von Migration über Bürgergeld bis zur Schuldenbremse. Also stellt sich Jamila Schäfer den Fragen. „Mir ist es wichtig, mit jungen Menschen im Gespräch zu sein“, erklärt sie zwischendurch, „viele haben das Gefühl, dass Politiker sich nicht für ihre Zukunft interessieren.“