Bei der Kommunalwahl am 15. März kandidieren voraussichtlich 14 Kandidaten um das Amt des Oberbürgermeisters, auf 17 Listen treten Bewerber für den Stadtrat an. Das gab das Wahlamt am Dienstag nach der Sitzung des Wahlausschusses bekannt. Das Bewerberfeld steht nicht endgültig fest, da noch Beschwerdefristen laufen. Nicht zugelassen zur Wahl sind neben dem Kandidaten der Bürgerinitiative Ausländerstopp, Pegida-Chef Heinz Meyer, die Stadtratslisten und OB-Bewerber der Tierschutzpartei und des Bündnisses aus Demokratie in Bewegung (DiB) und Piraten. Letztere haben die Mindestzahl an Unterschriften nicht zusammenbekommen, DiB und Piraten scheiterten deutlich mit nur 68 Unterschriften für die OB-Wahl (Stadtrat 73). Die Tierschutzpartei kam auf 559/630. Voraussichtliche Teilnehmer an der Wahl sind CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD, FDP, ÖDP, Die Linke, Rosa Liste (nur Stadtrat), Bayernpartei, Bürgerinitiative Ausländerstopp (nur Stadtrat), Fair, München-Liste, Mut, Die Partei, Volt (nur Stadtrat) und Zusammen Bayern.