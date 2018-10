15. Oktober 2018, 18:37 Uhr Politiker im Landtag "Bei diesem Ergebnis ist überhaupt nichts sicher"

Die Abgeordneten der Münchner SPD müssen um ihr Mandat bangen.

Die CSU bringt nur direkt gewählte Abgeordnete in den neuen Landtag.

Von Andreas Schubert und Kassian Stroh

Auf ihrer Wahlparty im Wirtshaus im Schlachthof wollten sich am Sonntagabend nicht alle Kandidaten der SPD zum desaströsen Ergebnis bei der Landtagswahl äußern. Und auch einen Tag später bekommt man den Eindruck, dass einige Abgeordnete nicht gerade die Öffentlichkeit suchen. Isabell Zacharias oder Diana Stachowitz zum Beispiel waren am Montag für eine Wahlnachlese nicht zu erreichen. Fest steht aber: Sie und die restlichen sechs Abgeordneten der Münchner SPD müssen um ihr Mandat bangen. Denn voraussichtlich erst am Dienstagabend klärt sich, wer von der Münchner SPD über die Liste in den Landtag einziehen wird. Nur noch sieben Mandate bekommen die Kandidaten aus Oberbayern - alleine die Münchner SPD war bisher mit acht Abgeordneten im Maximilianeum vertreten.

Klar ist die Lage nur bei der CSU: Sie bringt nur direkt gewählte Abgeordnete in den neuen Landtag, das sind aus München vier. Alle anderen haben das Nachsehen, auch die bisherigen Abgeordneten Mechthilde Wittmann, Andreas Lorenz und Ex-Kultusminister Ludwig Spaenle. Bei allen anderen Parteien müssen die Kandidaten, um Bescheid zu wissen, warten, bis alle Stimmkreis-Ergebnisse beim Landeswahlleiter eingetrudelt sind. Das Münchner Wahlamt will das - vermutlich als das letzte in Oberbayern - erst an diesem Dienstag tun. Anders als bei der ersten Meldung vom Wahlabend enthält diese zweite Meldung dann auch die Einzelergebnisse der Zweitstimmen für jeden Kandidaten - und entscheidend für deren Erfolg ist ja die Zahl der Gesamtstimmen, also Erst- und Zweitstimmen zusammengenommen.

Ist optimistisch: Florian von Brunn. (Foto: Stephan Rumpf)

Ruth Waldmann (Listenplatz 11), die 2013 als einzige Kandidatin für die SPD ein Direktmandat geholt und es nun an Katharina Schulze von den Grünen verloren hat, kann am Nachmittag nach der Wahl noch nicht abschätzen, ob sie über die Liste in den Landtag einzieht, oder nicht. "Bei diesem Ergebnis ist überhaupt nichts sicher." Über einen Plan B hat sie sich vor dem Wahlabend keine Gedanken gemacht, wie sie sagt. "Ich war damit beschäftigt, mich um den Erfolg zu kümmern, da hatte ich für den Misserfolg keine Zeit mehr." Falls sie den Einzug nicht schafft, will sie sich in Ruhe Gedanken machen, was kommt. "Mir war bewusst, dass Abgeordneter ein Arbeitsvertrag auf Zeit ist", sagt sie. Ihr Arbeitsverhältnis bei der Arbeiterwohlfahrt, wo sie bis zu ihrer Wahl 2013 als Prokuristin gearbeitet hat, ruhe deshalb nur. Es sei wichtig, sagt Waldmann, dass ein Politiker auch einen Beruf habe.

Ruth Waldmann wartet. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Prominenz hilft: Von den Münchner Sozialdemokraten wird der bisherige SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher wohl genügend Stimmen bekommen. Bei Florian Ritter, seit 2003 im Landtag, ist das unsicher, er würde gerne dort bleiben. Am Montag sagt der Internet- und Werbefachmann: Werde er rausgewählt, müsse er sich eben einen neuen Job suchen. Ritter kandidierte auf dem aussichtsreichen Listenplatz vier der Oberbayern-Liste. "Ich denke schon, dass ich Chancen habe", sagt er deshalb, ansonsten hält er sich mit Prognosen zurück. Und Florian von Brunn, Listenplatz 14, zeigt sich trotz des Wahldebakels selbstbewusst - er gehe davon aus, dass er im Landtag vertreten sei.

Bei der FDP ist die Stimmung deutlich besser als bei den Genossen. Der Stadtrat und frühere Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch freut sich ausgesprochen, dass die Liberalen wieder ins Landesparlament einziehen und kündigt an, dass sie eine gute bürgerliche Opposition bilden würden. "Opposition ist auch spannend", sagt Heubisch. Fünf Sitze bekommt die oberbayerische FDP. Dass einer davon für ihn abfällt, mag er nicht ausschließen. Klar sei nur, sagt Heubisch, dass der FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen in den Landtag einziehe. Ansonsten könne er sich auch vorstellen, dass Helmut Markwort oder Gabriele Neff das Rennen machen.

Wolfgang Heubisch freut sich. (Foto: Florian Peljak)

Auch bei den Grünen besteht noch Ungewissheit

Von den Münchner Kandidaten hat bei den Freien Wählern Michael Piazolo gute Chancen, nach den ersten Trends auch Uli Henkel von der AfD.

Auch bei den Grünen besteht noch Ungewissheit, wer in den Landtag einzieht - abgesehen von den fünf siegreichen Direktkandidaten. Im Stimmkreis München-Pasing unterlag Hep Monatzeder (Grüne) dem bisherigen Zweiten Bürgermeister Josef Schmid (CSU), hat nun aber gute Chancen, über die Liste in den Landtag einzuziehen: "Es schaut nicht so schlecht aus, zumal ich mit mehr als 21 000 Stimmen ein tolles Erststimmen-Ergebnis habe", sagt Monatzeder. Möglicherweise könnte er auf der Liste so weit nach vorn rücken, dass es für einen Sitz reicht. Bei den Grünen werden auch Florian Siekmann gute Chancen eingeräumt. Hätte er Erfolg, hätten die Münchner Grünen zusammen mit ihren fünf Direktkandidaten sieben Abgeordnete im Landtag, womöglich sogar mehr. Bisher waren es drei.