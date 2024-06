Von Barbara Hordych

Wenn man sich fragt, was es braucht um dazuzugehören, ist man in München schnell beim Thema blaue Augen. Mit farbigen Kontaktlinsen versucht nicht nur die in Neuperlach lebende 16-jährige Dessi, Ich-Erzählerin des Jugendromans „Kanak Kids“, sich ihrem Schulumfeld im feinen Innenstadt-Gymnasium St. Anna anzupassen, sondern auch ihre Schöpferin, die Autorin Anna Dimitrova. Die heute 25-jährige ist Absolventin der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) und wurde für ihr Abschlussdrehbuch bereits mit dem „First Steps Award“ ausgezeichnet. „Ich war zwölf Jahre alt, als wir von Bulgarien umzogen nach München. Damals kaufte ich mir im Drogeriemarkt diese Linsen, um meine braunen Augen zu kaschieren. Die damit aber eher lila wurden, nur ich selbst sah die Welt um mich herum in blau“, erzählt Anna Dimitrova schmunzelnd bei einem Treffen im Café am Wiener Platz.