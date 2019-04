11. April 2019, 19:45 Uhr München heute Kanadier plant Akustik für Konzertsaal / Großrazzia in Hanf-Läden

Von Nina Bovensiepen

Gehen Sie gerne in klassische Konzerte? Und gehören womöglich zu denen, die in der Elbphilharmonie in Hamburg, im Gasteig in München oder im Konzerthaus in Montreal vom puren Hören sagen könnten, wer für die Akustik in diesem Saal verantwortlich ist? Also ich persönlich gehe wahnsinnig gerne in klassische Konzerte. Was die Akustik betrifft, kann ich aber nur insofern mitreden, als ich sicher sagen kann, dass mich Sitznachbarn stören, die nicht aufhören mit ihren Hustenbonbons zu rascheln.

Dennoch weiß ich, was für ein wichtiges Thema die Akustik für einen Konzertsaal ist. Und nach allem, was ich heute Nachmittag gehört habe, ist für das neue Münchner Konzerthaus diesbezüglich eine sehr gute Entscheidung gefallen. Dort soll nämlich das Büro Arup unter der Leitung von Tateo Nakajima die Akustik planen. Als erstes sprach ich darüber mit einem meiner geschätzten Kulturkollegen - er brach in Jubel aus ob der Nachricht. Auch sonst sind nur positive Reaktionen zu vernehmen.

Nakajima übrigens, so viel Wissen besitze ich inzwischen, gehört zu den absoluten Verfechtern der Schuhschachtel-Bauweise. Das unterscheidet ihn von dem weltberühmten Akustiker Yasuhisa Toyota, der das andere Basismodell für einen Konzertsaal, die Weinberg-Bauweise, bevorzugt. Da Toyota in München beim Umbau der Philharmonie und deren Interimsquartier den Ton angeben soll, können wir in München irgendwann, wenn alles fertig ist, also sowohl Schuhschachtel- wie auch Weinberg-Akustik vernehmen. Ich bin schon gespannt, bei welchem die raschelnden Hustenbonbons am wenigsten zu hören sind.

Das Wetter: überwiegend bewölkt bei Temperaturen um acht Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Großrazzia in 14 Münchner Hanf-Läden 180 Polizisten und ein knappes Dutzend Staatsanwälte waren im Einsatz. Die Betreiber der Läden sollen Rauschgiftdelikte begangen und gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen haben. Zum Artikel

Christian Ude unterliegt vor Gericht gegen ehemaliges AfD-Mitglied Der Alt-Oberbürgermeister hatte den Steuerberater in einem Interview als "AfD-Mann" bezeichnet. Die Richter sehen das als falsche Tatsachenbehauptung an. Zum Artikel

Mann rast mit bis zu 140 km/h durch München Erst nach zwei Kilometern konnte die Polizei den 19-Jährigen stoppen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

