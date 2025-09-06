Wegen sogenannter Kampfmittel-Sondierungen im Bereich der Haidenau-Unterführung durch die Deutsche Bahn müssen im September mehrere Tramlinien umgeleitet und zusätzlich ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Die Arbeiten sind Teil der Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke.

Betroffen sind jeweils die Nächte auf Freitag, 12. September, Montag, 15. September und Freitag, 19. September. Die Einschränkungen gelten jeweils von 23 bis 4 Uhr morgens. Dabei werden die Tramlinien 21 und N19 über die Haltestellen Haidenauplatz, Grillparzerstraße, Einsteinstraße (Leuchtenbergring), Vogelweideplatz und Riedenburger Straße nach Berg am Laim Bahnhof umgeleitet. Einzelne Züge rücken von der Einsteinstraße an in den Betriebshof ein.

Zwischen Ostbahnhof und St.-Veit-Straße fahren die Ersatzbus-Linien 21 und N21. Am Ostbahnhof befindet sich die Endstation am Haltepunkt 11 der Linie 100 und die Einstiegshaltestelle am Haltepunkt 3 in der Orleansstraße. An den Haltestellen Ampfingstraße, Schlüsselbergstraße, Mutschellestraße und Kreillerstraße ist die Ersatzhaltestelle in beide Richtungen an den Fahrbahnrand verlegt.