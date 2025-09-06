Zum Hauptinhalt springen

Zwischen Ostbahnhof und Berg am LaimUmleitungen mehrerer Tramlinien wegen nächtlicher Bauarbeiten

Die Tramlinie 21 muss umgeleitet werden.
Die Tramlinie 21 muss umgeleitet werden. (Foto: Robert Haas)

In mehreren Nächten im September werden die Tramlinien 21 und N19 umgeleitet. Grund dafür sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Welche Abschnitte betroffen sind und welchen Ersatzverkehr es gibt.

Wegen sogenannter Kampfmittel-Sondierungen im Bereich der Haidenau-Unterführung durch die Deutsche Bahn müssen im September mehrere Tramlinien umgeleitet und zusätzlich ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Die Arbeiten sind Teil der Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke.

Betroffen sind jeweils die Nächte auf Freitag, 12. September, Montag, 15. September und Freitag, 19. September. Die Einschränkungen gelten jeweils von 23 bis 4 Uhr morgens. Dabei werden die Tramlinien 21 und N19 über die Haltestellen Haidenauplatz, Grillparzerstraße, Einsteinstraße (Leuchtenbergring), Vogelweideplatz und Riedenburger Straße nach Berg am Laim Bahnhof umgeleitet. Einzelne Züge rücken von der Einsteinstraße an in den Betriebshof ein.

Zwischen Ostbahnhof und St.-Veit-Straße fahren die Ersatzbus-Linien 21 und N21. Am Ostbahnhof befindet sich die Endstation am Haltepunkt 11 der Linie 100 und die Einstiegshaltestelle am Haltepunkt 3 in der Orleansstraße. An den Haltestellen Ampfingstraße, Schlüsselbergstraße, Mutschellestraße und Kreillerstraße ist die Ersatzhaltestelle in beide Richtungen an den Fahrbahnrand verlegt.

© SZ/müh - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Dieter Reiter über den Flüchtlingsherbst
:„Die Hilfsbereitschaft der Münchnerinnen und Münchner war unbeschreiblich“

Die Münchner klatschten und halfen, als Zehntausende Geflüchtete 2015 am Hauptbahnhof ankamen. Die Bilder gingen um die Welt. Oberbürgermeister Dieter Reiter über den Stolz, der ihn erfasste, und Dinge, die damals noch keiner ahnte.

SZ PlusInterview von Kathrin Aldenhoff und Bernd Kastner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite