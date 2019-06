5. Juni 2019, 18:51 Uhr Kampagne München wirbt für Kommunalwahl

Mit einer großen Kampagne wirbt München für die Kommunalwahl 2020. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will damit dem Vertrauensverlust in demokratische Prozesse und Institutionen entgegenwirken, wie er sagte. Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2014 hatte in München bei nur 42 Prozent gelegen, bayernweit bei 55 Prozent. Reiters Wunsch ist eine"Beteiligung von 60 plus" Prozent wie bei der jüngsten Europawahl. Die Kampagne "Für mich. Für München." läuft von jetzt an bis zum Wahltag am 15. März 2020. In dieser Dimension ist sie bundesweit einzigartig.

Studien zufolge liege die abnehmende Wahlbeteiligung an einem "Informationsdefizit" der Bürger über Zusammenhänge, Bedeutung und Mitwirkungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik, sagte Miriam Heigl von der städtischen Fachstelle für Demokratie. Die Kampagne will darum Basiswissen etwa zu solchen Fragen vermitteln: Wie funktioniert meine Stadt? Wie werden Entscheidungen getroffen? Die Vermittlung soll über "Multiplikatoren" laufen, also Menschen an Schlüsselstellen in der Stadtgesellschaft. Rund 200 Vertreter von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Parteien waren zur Präsentation ins Rathaus gekommen, darunter Stadtdekanin Barbara Kittelberger und der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Rupert Grübl. Oberbürgermeister Reiter rief sie auf, die bereitgestellten Materialien wie Kurzfilme, Plakate und die Internetseite muenchenwaehlt.de zu nutzen, um Bürger jeden Alters und Bildungsniveaus über Kommunalpolitik in mehreren Sprachen zu informieren.