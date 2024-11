Annika Neugart ist neu im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Ihr Start lief glänzend, setzt die 23-Jährige aber auch unter Druck. In Ibsens „Baumeister Solness“ spielt sie nun eine Frau, die zu einem Mann zurückkehrt, der sie einst missbrauchte.

Von Sophia Coper

„Für mich ist das wahnsinnig abgedreht“, sagt Annika Neugart, „so living-the-dream mäßig.“ Die 23-Jährige ist seit dieser Saison festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele, einem der renommiertesten Schauspielhäuser in Deutschland, dessen Geschichte von Theaterlegende Therese Giehse bis zur Oscar-nominierten Sandra Hüller reicht. Dorthin gehört nun eben auch Annika Neugart. Seit dem Beginn ihrer Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule 2020 fühle sich ihr Leben an wie ein Rausch, sagt sie. Ständig prassle alles auf sie ein.