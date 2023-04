Von Christian Jooß-Bernau, München

Vorweg zur Theorie und Sekundärliteratur. Natürlich, man kann das neue Album des Münchner Pop-Kunst-Wesens Angela Aux mit dem epischen Titel "Instinctive Travels On The Paths Of Space And Time" auch ganz unbedarft hören, wie es der Pressetext erlaubt, und einfach mal emotional andocken. Aber rein empirisch betrachtet ist es mit der emotionalen Andockerei auf dem Feld der Science-Fiction, wo Aliens und digitale Klone die Menschheitserzählung kapern, so eine Sache.