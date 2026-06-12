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Jubiläumskonzert des MKOFreundschaftlich begeisterter Applaus

Lesezeit: 1 Min.

Und Action: Mit weit ausholenden Gesten und ausdauernden Hüpfern dirigiert Jörg Widmann das Festkonzert des MKO.
Und Action: Mit weit ausholenden Gesten und ausdauernden Hüpfern dirigiert Jörg Widmann das Festkonzert des MKO. Astrid Ackermann

Das Münchener Kammerorchester gilt als eines der gefragtesten Ensembles seiner Art. Sein 75-jähriges Bestehen feiert es mit einem Festkonzert in der Isarphilharmonie.

Kritik von Paul Schäufele

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Der letzte Ton klingt quasi noch durch die Isarphilharmonie, da muss das Orchester schon Koffer packen. Denn auch in São Paulo möchte man das Münchener Kammerorchester (MKO) hören. Keine Selbstverständlichkeit für ein Orchester, das einmal als Streicherensemble für junge Musizierende angefangen hat. Aber das ist 75 Jahre her. Heute ist das MKO eines der gefragtesten Ensembles seiner Art und feiert das.

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