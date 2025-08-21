Wenn Mikhail Pochekin, der russische Geiger und Künstlerische Leiter des Kammermusikfestivals Landshut , über Kammermusik spricht, klingt es wie reines Schwärmen: „Da gibt es einmal solche grenzenlose Vielfalt der Literatur, und zum andern miteinander den Geist der jeweiligen Musik zu treffen und gemeinsam zu verlebendigen, das macht ungeheure Freude!“ Daraus und aus dem Impuls der „Freunde der Musik e.V. Landshut“ und ihres Vorsitzenden Peter Haarpaintner ist das Festival vor drei Jahren entstanden und hatte sofort Erfolg. Aufführungsort ist vom 27. bis 31. August der Rathausprunksaal mit gut 400 Plätzen und, so Pochekin, „guter Akustik“.

Neben Pochekin und seinem ebenfalls geigenden Bruder Ivan gibt es die vielfache Violinwettbewerbssiegerin, Maria Ioudenitch, und den preisgekrönten Violinisten Dmitry Smirnov. Am Cello werden Tanja Tetzlaff und ihr Neffe Simon Tetzlaff sitzen, während die Violaparts der Solobratscher der Münchner Philharmoniker, Jano Lisboa, und WenXiao Zheng, Solobratscher der Bamberger Symphoniker, übernehmen. Exzellente Pianisten wie Michail Lifits, die Italienerin Martina Consonni und der Stipendiat David Khrikuli sind dabei. Außerdem treten der russische Klarinettist Valentin Uryuopin und Pablo Neva Collazo, Solohornist des Staatsorchesters Stuttgart, auf.

Gleich im ersten Konzert (27. 8.) dieser dritten Festivalausgabe kommen die Bläser zum Einsatz – bei Béla Bartóks erstem Stück, mit dem sich der in die USA geflüchtete Komponist dem dortigen Publikum 1940 vorstellte: Kontraste für Klarinette, Violine und Klavier, geschrieben für den legendären Klarinettisten Benny Goodman und den berühmten Geiger Josef Szigeti. Dann bei Ernst von Dohnanyis Sextett für Klavier, Streichtrio, Klarinette und Horn von 1935. Ein schwelgerisches, selten zu hörendes Werk. Dazwischen Antonin Dvořáks vitales 2. Klavierquartett.

Das zweite Konzert (28.8.) beginnt mit dem grandiosen, dabei in der Klangbalance heiklen Trio für Horn, Violine und Klavier von Johannes Brahms. Danach folgt Dmitri Schostakowitschs furioses Trio op. 67 für Klavier, Violine und Cello. Den aufregenden Abschluss bildet Felix Mendelssohns 2. Streichquintett op. 87.

Im dritten Konzert (29.8.) wird es intimer und introvertierter, doch nicht weniger intensiv mit Franz Schuberts großem 2. Klaviertrio Es Dur und Robert Schumanns 2. Klavier-Violine-Sonate d-Moll op. 121.

Auf dem Programm des vierten Konzerts (30.8.) steht zuerst Maurice Ravels „Gaspar de la Nuit“, Herausforderung für jeden Pianisten an Klangfantasie, Farbnuancierung und höchste technische Realisierungskraft. Danach gibt es eine seltene Version von Arnold Schönbergs „Verklärter Nacht“ für Klaviertrio, die der bedeutende Pianist Eduard Steuermann arrangiert hat. Den Abschluss bildet das große Klavierquintett f-Moll von César Franck.

Am 31. August gibt es zwei Konzerte: zuerst die Familien-Matinee (12 Uhr) mit einer Fülle von Salon-und Virtuosenstücken von Händel bis Manuel de Falla. Wer nach 1995 geboren ist, hat freien Eintritt. Zum Abschlusskonzert gastiert das Württembergische Kammerorchester Heilbronn und bietet mit den jeweiligen Festivalsolisten J.S. Bachs Violindoppelkonzert, Carl Philipp Emanuel Bachs A-Dur-Cellokonzert, Georg Philipp Telemanns Don Quichote-Burleske und Felix Mendelssohns weniger bekanntes d-Moll-Violinkonzert.

Internationales Kammermusikfestival Landshut, 27. bis 31. August, Infos unter www.kammermusik-festival-landshut.de