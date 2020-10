Von Rita Argauer

Die Verschiebungen und Verwerfungen des laufenden Jahres führen mitunter auch zu ganz reizvollen Situationen. So sind die Inselkonzerte auf Herrenchiemsee in diesem Jahr keine reine Sommerveranstaltung. Ein paar der Konzerte reichen in den Herbst hinein. Und durch diese, das Ende so bewusst machende Jahreszeit auf dem Chiemsee herumzuschippern, Richtung Herreninsel, um dort im Bibliothekssaal des Augustiner Chorherrenstift ein Konzert zu hören, dürfte einen ganz eigenen, mitunter vielleicht morbiden, aber auch faszinierenden Charme haben.

Mit Alfred Brendel hat ein großer Name das noch junge Eliot Quartett dorthin empfohlen. Der berühmte Pianist arbeitete mit den Streichern, die sich im Masterstudium an der Musikhochschule Frankfurt und in Madrid fortbildeten und nach dem amerikanischen Schriftsteller T. S. Eliot benannten. Der wiederum ließ sich von den späten, experimentierfreudigeren Streichquartetten Beethovens zu seinem letzten Gedichtband "Four Quartets" inspirieren.

Das Endzeitliche spiegelt sich also sowohl in Jahreszeit als auch im Programm des Quartetts, das mit Beethovens Streichquartett Nr. 14, op. 131 endet. Das Werk in cis-Moll hat mit seinen sieben Sätzen etwas Monumentales. Beethoven selbst hielt es für sein bestes. Eröffnet wird das Konzert von Haydns Quartett op. 20, Nr. 2, in C-Dur. Diese Quartette gehören zu den früheren ihrer Gattung und gelten als Haydns erste Meisterwerke in diesem da noch neuen Genre. Der Kopfsatz eröffnet in leichtem, singendem Allegro - die Melancholie folgt später.

Eliot Quartett, Sonntag, 11. Oktober, 11.30 und 15 Uhr, Herrenchiemsee, Kartentelefon 21837300