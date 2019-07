2. Juli 2019, 18:55 Uhr Kammerjäger Mann aus kontaminierter Wohnung gerettet

Experten der Münchner Berufsfeuerwehr haben am Montagabend einen 72 Jahre alten Mann aus dessen kontaminierter Wohnung an der Balanstraße gerettet. Ein Kammerjäger hatte laut Feuerwehr zuvor nach der Zwangsräumung der vermüllten Ramersdorfer Wohnung Gift versprüht. Anschließend wurde die Wohnung versiegelt - diese Versiegelung sollte eigentlich vier Wochen Bestand haben. Der ehemalige Bewohner kümmerte sich nicht darum und kehrte in die Wohnung im dritten Obergeschoss zurück. Nachbarn hatten das bemerkt und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute mit Spritz- und Atemschutz, unter ihnen auch Messtechniker und Mitarbeiter des neuen Umweltdienstes, brachten den 72-Jährigen aus der Wohnung. Er wurde vom Notarzt versorgt und in eine Klinik transportiert. Dann wurden das Treppenhaus belüftet und die Wohnung erneut versiegelt.