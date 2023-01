Von Sarah Maderer

In Münchner Mietshäusern verhält es sich mit Kaminen ähnlich wie mit Badewannen. Sie sind seltene Wellness-Ergänzungen, die man erst richtig wertzuschätzen weiß, wenn man sie nicht mehr hat. Umso dankbarer ist man im Januar für öffentliche Orte mit Feuerwärme. In der Kaminbar im Eden Hotel Wolff am Hauptbahnhof lässt sich beispielsweise ganz wunderbar ein Wärmebad am knisternden Kamin nehmen, während professionell zubereitete Drinks die innere Glut schüren.

Schon auf dem Weg in die Bar, durch die Hotellobby und vorbei an der Rezeption, schimmert golden im Hintergrund deren indirekt beleuchtete Flaschenwand, davor ein kleiner Massivholztresen. An der Wand schräg gegenüber flackert der verglaste Kamin, umgeben von Sitzgruppen aus Marmortischen, Ledersofas und Samtsesseln. Herbstfarben und dunkles Holz sorgen für rustikale Gemütlichkeit, zeitgenössisches Design und Charts-affine Popmusik für einen modernen Anstrich - Berg-Chateau trifft auf Cocktaillounge. Im Ganztagsbetrieb herrschte hier nahe der Konferenzräume noch mehr Hotelbar-Flair, seit Corona öffnet aber die Kaminbar als Abend-Location um halb sechs.

Detailansicht öffnen In der Coronazeit sind viele neue Cocktailrezepte entstanden. (Foto: Stephan Rumpf/Stephan Rumpf)

Das Spirituosensortiment der Bar ist überschaubar und hochwertig. Am größten ist die Auswahl an internationalen Whiskeys. Zudem bietet die Cocktailkarte Klassiker wie Bloody Mary, Boulevardier oder Martini sowie Eigenkreationen des Hauses (zwischen elf und vierzehn Euro), darunter auch alkoholfreie Varianten (um zehn Euro). Spritziges zum Einstimmen reicht von Hugo und Lillet Spritz (um neun Euro) bis zum French 75 mit Champagner, der allerdings für 16,50 Euro etwas dünn daherkommt. Ganz anders der Yellow Dot aus Aperol, Pfirsichlikör und Crémant Rosé (12,50 Euro), wohl balanciert und aufregender als ein klassischer Aperol Spritz.

Ein Highlight ist der frische Mamas Garden, eine mit Blüten garnierte Whiskey Sour Variation mit Salbeisirup. Letzterer sei, wie alle Sirups und Pasten in der Kaminbar, hausgemacht, erklärt der junge Barchef Max, der seine Ausbildung im Eden Hotel Wolff absolvierte und seit vier Jahren das Barteam leitet. Manche Cocktailrezepte habe er von seinen Vorgängern übernommen, andere seien nach viel Ausprobieren in der Coronazeit entstanden, sagt er und präsentiert eine Chilipaste als Tabasco-Ersatz für seinen Bloody Mary und blauen Spinatextrakt für die selbstgemachte Blue Soda.

Detailansicht öffnen Zwischen Berg-Chateau und Cocktaillounge: Die Einrichtung kombiniert Tradition und Moderne. (Foto: Stephan Rumpf)

Max' Belegschaft ist klein und unüblicherweise komplett festangestellt, dazu aufmerksam und professionell. Während sie im Laufe des Abends die Kaminglut mit neuen Scheiten befeuert, füllen sich die Tische. "Ich war sogar schon mal hier, als ich auf einen Zug gewartet habe", sagt ein Gast aus München, der am Feuer Platz nimmt. Für Einheimische sei besonders die Nähe zum Hauptbahnhof Besuchsgrund, so Max, sonst begrüße er überwiegend Hotelgäste. Und natürlich Stammgäste, schließlich sei das Hotel ein familiengeführtes Traditionshaus mit langjähriger Geschichte. Noch ein Grund mehr für Münchner, auf einen Drink am Kamin einzukehren, auch ohne Anschlusszug.

Kaminbar im Eden Hotel Wolff, Arnulfstraße 4, 80335 München, Telefon 089 55115720, Montag bis Freitag 17.30 bis 1 Uhr