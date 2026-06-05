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„Kalter weißer Mann“ in MünchenGendern wird zum Komödienstoff

Lesezeit: 2 Min.

Gerhard Wittmann als Geschäftsführer in spe und Isabel Mautes als Sekretärin bei der Trauerfeier für den verstorbenen Firmenchef.
Gerhard Wittmann als Geschäftsführer in spe und Isabel Mautes als Sekretärin bei der Trauerfeier für den verstorbenen Firmenchef. Leonid Levi Zimmermann

Gerhard Wittmann kennt man als Double von Dieter Reiter und aus den Eberhofer-Filmen. Jetzt glänzt er als täppisch konservative Hauptfigur in der Komödie „Kalter weißer Mann“, dem neuen Stück des erfolgreichen Autorenduos von „Extrawurst“.

Kritik von Barbara Hordych

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Eine Trauerfeier in einer Kirche ist wahrlich nicht der erste Ort, der einem als geeigneter Schauplatz für eine Komödie einfällt. Doch genau dies ist der Fall bei „Kalter weißer Mann“, dem neuen Stück des Autorenduos Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, das jetzt in der Komödie im Bayerischen Hof in München Premiere hatte. Vor vier Jahren wurde hier bereits deren Bühnen-Erfolg „Extrawurst“ gespielt, der in der Verfilmung von Marcus H. Rosenmüller zum Kinohit wurde.

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SZ PlusVon Barbara Hordych

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