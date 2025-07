Die nehmen das Angebot der Zeitreise gerne an. Bis zu 120 000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich nach Kaltenberg, um das Ritterturnier zu sehen, um mittelalterlichen Minnesängern und Schalmeien zu lauschen, Feuerschluckern und magischen Gestalten zuzusehen oder sich aus großen Pfannen Schupfnudeln servieren zu lassen und dazu Dunkelbier oder Met zu trinken.

Die Veranstaltung möchte die Fantasie lebendig werden lassen und verhindern, sich zunehmend nur in digitalen Welten zu verlieren. „Wir müssen wieder lernen, was Körpersprache bedeutet, die eigenen Sinne zu gebrauchen“, sagt deshalb Luitpold Prinz von Bayern in einem Grußwort. Eine realistische Mittelalterwelt wolle man zeigen, ergänzt Alexander May, der Regisseur des Spektakels, der bereits Operntheater, Musicals und klassisches Schauspiel inszeniert hat. „Der Ritter mit den goldenen Augen“, wie die Show heuer heißt, ist seine siebte Kaltenberger Regiearbeit.

Jedes Jahr wird eine neue Geschichte erzählt. Stets geht es dabei um den ewigen Kampf von Gut gegen Böse. Immer dabei: der schwarze Ritter in seiner schwierigen Rolle, gleichzeitig ein Publikumsmagnet und Bösewicht zu sein. Zum dritten Mal übernimmt Ludovic Gortva die Rolle und er sagt, dass er sie mag. Immerhin war er zuvor jahrelang der strahlende Held gewesen, den seither Marco Luraschi geben darf. Der kann wie alle Kaskadeure der französischen Stunttruppe „Cavalcade“ reiten wie der Teufel und wilde Kunststücke hoch zu Ross in vollem Galopp vollführen. Knapp 300 Darsteller stehen für das Programm in der Arena.

Auf fünf Bühnen gibt es allerlei unterschiedliches Programm zu sehen. (Foto: Kaltenberger Ritterspiele)

Erstmals wird die Rittershow gleich von zwei Live-Sprechern präsentiert, die als Erzähler den Darstellern in der Arena eine Stimme geben: vom Berliner Schauspieler und Hörspielsprecher Boris Aljinović, bekannt aus den „Tatort“-Krimis, und erstmals auch von einer weiblichen Stimme – der von Schauspielerin Britta Steffenhagen. Auch Jongleure, Gaukler, Akrobaten, Feuerkünstler und Musiker auf insgesamt fünf verschiedenen Bühnen zählen zu den insgesamt 1200 Mitwirkenden.

Darunter sind neu in diesem Jahr die Bands „Irregang“ mit ihrem Mittelalterfolk und „Deloraine“, die auch so manche Melodie aus berühmten Fantasy-Games covert. Zum Programm gehören wie alle Jahre auch „Corvus Corax“, von den Veranstaltern als „Mutter aller Mittelalterbands“ bezeichnet. Es gibt Geländeumzüge, Fanfarenzüge, Stelzengänger und allerorten zu essen und zu trinken: Krustenbraten, Rahmflecken, Holzofenbrot, Baumstriezel, dazu Bier aus dem Steinkrug, Met oder Mokka - wie’s beliebt.

An 150 Marktständen werden ausgewählte Waren feilgeboten oder alte Handwerkskünste gezeigt. 4500 Parkplätze stehen zur Verfügung, vom Bahnhof Geltendorf ist Kaltenberg per kostenpflichtigem Linien-Shuttle-Bus im 15-Minuten-Takt erreichbar. Das Ritterturnier ist familientauglich, der Sonntag ist mit der Nachmittagsvorstellung der Familientag. Die Handlung der Show ist eigens so konzipiert, dass auch Kinder sie gut ansehen können. „Es wird nie richtig schlimm“, beruhigt Regisseur May. Nach der Show können sich alle Sechs- bis Zwölfjährigen dann beim Kinderritterturnier an verschiedenen Disziplinen versuchen. Wer’s schafft, wird zum Ritter geschlagen.

Kaltenberger Ritterturnier, 11. bis 27. Juli, Schloss Kaltenberg bei Geltendorf. 11. Juli Gauklernacht (17 bis 2 Uhr). Ritterturnier an den Freitagen, 18. und 25. Juli, als Nachtturnier (17 bis 1.30 Uhr, Turnier 21 Uhr), an den Samstagen, 12., 19., 26. Juli, abends (16 Uhr bis 0.30 Uhr, Turnier 20 Uhr) und an den Sonntagen, 13., 20. und 27. Juli nachmittags (12 bis 20.30 Uhr, Turnier 16 Uhr). Tickets unter Telefon 0180/611 33 11 und unter ritterturnier.de.