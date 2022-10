Rasmus Kleine steht in diesem Jahr vor einigen Herausforderungen. Nicht nur neue Ausstellungen wollen vorbereitet sein, auch der baldige Umbau des Museums steht an.

Der Leiter des Kallmann-Museums in Ismaning freut sich in der Woche vom 10. bis zum 16. Oktober auf jede Menge Kunst, aber auch auf Fußball, Klettern und einen Ausflug. Ein Gastbeitrag.

Das Kallmann-Museum ist eines der prominentesten Gebäude in Ismaning, neben dem Schloss und dem weithin sichtbaren Wasserturm. Mit seinem anspruchsvollen Programm und der reizvollen Lage mitten im Schlosspark hat sich das Museum einen Namen als besonderer Ausstellungsraum für zeitgenössische und moderne Kunst gemacht. Maßgeblich verantwortlich dafür ist dessen Leiter Rasmus Kleine, der das Museum auch durch sein Engagement für junge Künstlerinnen und Künstler, denen er immer wieder eine Plattform gibt, zu einem lebendigen Ort macht.

Montag: Arbeiten im Café

Detailansicht öffnen Das New Era an der Münchner Freiheit bietet guten Kaffee und leckere Snacks in modernem Ambiente. (Foto: Catherina Hess)

Im Moment stecke ich mitten in den Vorbereitungen für unsere nächste Ausstellung mit der Berliner Malerin Aneta Kajzer, und so startet die Woche auch gleich mit einem richtig schönen Termin: Ich führe mit Aneta ein Interview für den geplanten Katalog, ganz bequem vom heimischen Schreibtisch aus per Zoom. Um daraus einen Text zu machen, gehe ich bei mir um die Ecke ins Café New Era direkt an der Münchner Freiheit, wo ich einfach gut arbeiten kann. Ich muss nur auf die Zeit achten, denn abends geht es noch zu einem Empfang der Bayerischen Landesstiftung, bei dem unter anderem die Künstlerin Beate Passow, mit der ich auch schon zusammengearbeitet habe, einen Preis erhält. Ein durchweg positiver Tag also als Start in diese Woche.

Dienstag: Kultur bis Mitternacht

Detailansicht öffnen Fritz Fuhrkens Gemälde "Zerstörte Stadt" ist eines der Bilder, die noch bis 16. Oktober im Kallmann-Museum in der Ausstellung "Kaleidoskop Expressionismus - vom Aufbruch in die Moderne zur NS-Verfemung. Werke der Sammlung Gerhard Schneider" zu sehen sind. (Foto: Saša Fuis)

Unsere Ausstellung zum Expressionismus mit als entartet verfemten und vergessenen Künstlerinnen und Künstlern läuft nur noch diese Woche. Entsprechend haben die Anfragen für Führungen noch einmal zugenommen, und am Vormittag zeige ich einer interessierten Gruppe aus München die Ausstellung. Später treffe ich Schüler des Ismaninger Gymnasiums, die in einem Urban-Art-Projekt ein Trafohaus gestalten, ein Projekt, das mir besonders viel Spaß macht. Für den Abend freue ich mich auf das Konzert von Anne Sophie Mutter in der Isarphilharmonie, deren Auftritt wegen Corona mehrfach verschoben wurde. Danach schaue ich vielleicht noch bei der Eröffnung von "Zimmer frei" im Hotel Mariandl vorbei, wo Künstlerinnen und Künstler die Räume des Hotels gestalten, was immer eine ganz besondere Ausstellung ist. Und wer sich wundert, wie ich das an einem Abend schaffe - die Vernissage geht bis Mitternacht.

Mittwoch: Oase in Schwabing

Detailansicht öffnen Traditionsreicher Treffpunkt mit Biergarten mitten in der Stadt: Der Wintergarten am Elisabethplatz in Schwabing. (Foto: Catherina Hess)

Neben der normalen Arbeit im Museum nehmen die Planungen für den Umbau unseres Hauses im nächsten Jahr viel Raum in meinem Kalender ein. Heute treffe ich mich mit den Architekten Max Venus und Alfons Scheibl, um offene Punkte der Lichtgestaltung und des neuen Bodens zu besprechen. Mittagessen werden wir vermutlich im Rama in Ismaning, womöglich mein liebstes indisches Restaurant in München und Umgebung. Am Abend spielen die Bayern in der Champions League gegen Pilsen. Das Spiel möchte ich mit Freunden im Wintergarten am Elisabethmarkt anschauen, den ich deshalb mag, weil er sich wie eine kleine Oase in der sich immer mehr verändernden und immer teurer werdenden Stadt behauptet.

Donnerstag: Unsterbliche Kunst

Detailansicht öffnen Zwischen Akzeptanz und Verleugnung: Die Ausstellung "Alter & Ego" in der Eres Stiftung geht der Frage nach, warum so viele Menschen Probleme mit dem Älterwerden haben. Im Bild: Die Künstlerin Louise Bourgeois, die ganz entspannt mit dem Thema umgeht. (Foto: Thomas Dashuber/Alex Van Gelder/ERES-Stiftung)

Ein paar kleinere Besprechungen im Museum stehen an, ehe ich mir am Nachmittag endlich die Ausstellung "Alter & Ego" in der Eres-Stiftung anschaue, wo es abends noch einen Vortrag zur Frage eines Unsterblichkeits-Gens gibt, den ich allerdings nicht hören werde, da ich ins Lenbachhaus zur Voraberöffnung der Ausstellung "Kunst und Leben" gehe. Dort werden künstlerische Lebenswege zwischen 1918 und 1955 vorgestellt, unter anderem der von Erwin Steiner, der als Künstler weitestgehend in Vergessenheit geraten ist, dessen Witwe aber die "Gisela und Erwin von Steiner-Stiftung" ins Leben gerufen hat, die Künstler in München unterstützt.

Freitag: Hoch hinaus

Detailansicht öffnen Kletter- und Boulderkurse bietet das Heavens Gate im Werksviertel direkt am Ostbahnhof an. (Foto: Stephan Rumpf)

Am Vormittag habe ich ziemlich viel Bürokram zu erledigen, gewöhnlicher Alltag. Da ich die anstrengende Angewohnheit habe, Ausstellungen häufig entweder zur Eröffnung oder auf den letzten Drücker anzuschauen, habe ich heute noch etwas zu tun. Denn im Kalender angestrichen habe ich, dass der letzte Tag der Ausstellung "Panic Room München" von M+M in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ist, in der es um Katastrophen, Pandemie, Krieg und aktuelle Umbrüche geht. Zu sehen ist auch eine Virtual-Reality-Installation, auf die ich schon sehr gespannt bin. Anschließend spaziere ich die wenigen Meter die Maximilianstraße entlang zur "Galerie der Künstler*innen" und schaue mir die "Debutant*innen" an, eine wichtige Ausstellung für den künstlerischen Nachwuchs in Bayern, in der es immer beeindruckende Arbeiten zu entdecken gibt. Von dort gehe ich direkt ins Werksviertel, wo ich meinen Kletterkurs im Heavens Gate habe.

Samstag: Kunstreiche Nacht

Detailansicht öffnen Museen, Galerien, Kirchen und Denkmäler öffnen wieder ihre Pforten bei der Langen Nacht der Museen. Auch die Glyptothek am Königsplatz ist dabei. Ein Shuttle-Bus bringt die Besucher zu den Ausstellungsorten. (Foto: Stephan Rumpf)

Heute möchte ich endlich mit Thomas Pikettys "Eine kurze Geschichte der Gleichheit" anfangen. Am Nachmittag bin ich in der Kunstakademie, wo die Vorbesichtigung für die Auktion im November läuft, in der Arbeiten von Studierenden versteigert werden. Wer sich dafür interessiert, woran die jungen Künstler der Akademie arbeiten, sollte sich das unbedingt anschauen. An diesem Samstag ist auch die Lange Nacht der Museen in München. Ich werde am Abend in der Erlöserkirche sein, wo wir die Audioinstallation "Das Meer hören" von Agnes Jänsch im Rahmen eines Künstlerin-Gesprächs eröffnen, eine tolle Arbeit, in der es um Recht und Gerechtigkeit geht. Passend dazu gibt es anschließend noch eine Lesung der belarussischen Schriftstellerin Volha Hapeyeva, die seit einiger Zeit in München lebt.

Sonntag: Ab in die Berge

Detailansicht öffnen Das Kloster Reutberg in Sachsenkam mit seinem selbst gebrauten Bier ist ein tolles Ausflugsziel an einem schönen Herbsttag. (Foto: Manfred Neubauer)

Ich habe frei und fahre mit Freunden in die Berge. Wohin genau entscheiden wir nach Wetter und Schneeverhältnissen. Hoffentlich wird es ein richtig schöner Herbsttag und wir können auf dem Rückweg im Kloster Reutberg noch etwas essen. Gutes Wetter wäre auch für den Abend ideal, denn ich gehe ins Stadion zu den Bayern - der perfekt Ausklang dieser Woche.

Rasmus Kleine wurde in München geboren und wuchs hier auf. Er studierte Kunstgeschichte zunächst in seiner Heimatstadt, ehe es ihn ins Ruhrgebiet nach Bochum zog. Nach seinem Studium arbeitete er als Kurator am Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt, 2013 übernahm er die Leitung des Kallmann-Museums in Ismaning. Dort zeigt er Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst sowie zu Künstlerinnen und Künstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Vorsitzender des Münchner Akademievereins sowie im Stiftungsrat der "Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung" engagiert er sich für die Förderung von Künstlern in München.