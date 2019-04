4. April 2019, 18:41 Uhr Kalender Der Rundlauf der Dinge

Vier Termine in der Region, wo es Allerlei zu tauschen gibt

Von Melanie Staudinger

Das Prinzip ist einfach: Wer seine Garderobe erneuern will, ohne dabei Geld auszugeben, der tauscht einfach. Auf Kleidertauschpartys kann jeder nicht mehr benötigte Kleidungsstücke mitbringen und dort nach Lust und Laune nach neuen Klamotten stöbern. In den kommenden Wochen werden in München und Umgebung unter anderem folgende Veranstaltungen stattfinden:

Die Katholische Jugendstelle Freising bietet die Gelegenheit zum Klamottentausch an diesem Freitag, 5. April. Von 19 Uhr an wird am Rindermarkt 5 in Freising Männer- und Frauenkleidung angeboten. Alles von Schuhen, Schals und Mützen bis Schmuck ist erlaubt, wie die Veranstalter mitteilen. Und alle Stücke, die keine Verwendung finden, werden für die Aktion Rumpelkammer der Katholischen Landjugendbewegung Freising gespendet. Das Ende der Veranstaltung ist für 22 Uhr vorgesehen.

Unter dem Motto "Neues Lieblingsstück" findet am Samstag, 7. April, ein Kleidertausch im Münchner Westen statt. Von 16 bis 18 Uhr sind Frauen ins Familien- und Gemeindezentrum an der Ehrwalder Straße 87 eingeladen. Erlaubt sind Kleidungsstücke und Accessoires; Unterwäsche ist aus hygienischen Gründen vom Tausch ausgeschlossen. Gegen eine Spende gibt es Waffeln und Getränke. Mütter können ihre Kinder mitbringen: Für die Kleinen ist ein Spielzimmer eingerichtet.

Aussortieren, aussuchen und mitnehmen heißt es auch am Samstag, 13. April, im Münchner Nachbarschaftstreff Hirschgarten, Schloßschmidstraße 19. Hier veranstaltet das Kartoffelkombinat und der Nachbarschaftstreff eine Kleidertauschparty von 14 bis 17 Uhr. Teilnehmer sollen mindestens ein Kleidungsstück mitbringen. "Wir sind keine Altkleidersammlung, daher bring nur saubere und gut erhaltene Kleidung ohne Löcher oder Flecken mit, so wie du sie einem Freund überlassen würdest", schreiben die Organisatoren. Es wird ein eigener Bereich für Männerkleidung eingerichtet, auch Kinderklamotten sind tauschbar. Der Eintrittspreis ist zugleich eine Spendenempfehlung und beträgt zwei Euro.

Diejenigen, die länger vorplanen, sollten sich den Sonntag, 12. Mai, im Kalender vormerken. An diesem Tag findet die Kleider- und (Sonstiges-)Tauschparty der Katholischen Hochschulgemeinde der Ludwig-Maximilians-Universtität München (LMU) statt - und zwar von 16 bis 19 Uhr im Gebäude an der Leopoldstraße 11. Die Organisatoren werben mit dem Slogan "Tauschen ist das neue Kaufen". Zugelassen sind nicht nur Pullis, Hosen und Jacken, sondern auch Schuhe, Spiele, Bücher und andere Dinge, die den Besitzer oder die Besitzerin wechseln sollen. "Lasst uns bei einem gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Tee dem Konsum-Wahnsinn entfliehen", fordert die Hochschulgemeinde auf. Reste werden an die Diakonia gespendet. Der Eintritt ist frei.