So ganz versteht Bernhard Graf nicht, warum Filme- und Serienmacher sich immer nur auf „Sisi“ konzentrieren. „Dabei lesen sich manche Biografien ihrer Familienmitglieder wie Shakespeare-Dramen“, sagt der Historiker und Dokumentarfilmer. Das belegt er auch in dem opulenten, eben erschienenen Bildband „Sisis Familie“, in dem er einen Bogen von Sisis Urgroßvater Wilhelm (1852–1837) bis in die Gegenwart spannt.
Buch „Sisis Familie“Biografien wie Shakespeare-Dramen
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Kein trockenes Geschichtswissen: Der Historiker und Dokumentarfilmer Bernhard Graf hat einen opulentes Bildband veröffentlicht, in dem er die Sisis Angehörige durch Tagebücher und Briefe selbst zu Wort kommen lässt.
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