Von Bernhard Blöchl

Und dann steht Franz Beckenbauer vor dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, und blickt auf die Sportanlage an der Zugspitzstraße in Giesing. "Hier haben sie immer die Latten aus dem Zaun gebrochen, damit sie direkt auf den Platz konnten." Beckenbauer trägt Mütze und ein freundliches Lächeln, er hat eine sportliche Figur und warme braune Augen. Er erinnert sich, dass der junge Franz schnell war: raus aus dem Haus, rauf auf den Rasen.

Der richtige Beckenbauer ist er freilich nicht. Er sagt: "Ich bin hier immer wieder vorbeigelaufen, hier hab ich auch den Text gelernt, und jedes Mal hab ich mir gedacht: Da ist er also groß geworden. Für meinen Antrieb war das komplett wichtig."

Detailansicht öffnen Schau ma moi, dann seng ma's scho: Der junge Franz Beckenbauer (Klaus Steinbacher) mit seinen Eltern (Heinz-Josef Braun und Bettina Mittendorfer) in ihrer Wohnung in Giesing. (Foto: Stanislav Honzik/Bavaria Fiction GmbH/Sky Deutschland)

Der junge Mann mit der Mütze ist Schauspieler. Er heißt Klaus Steinbacher und verkörpert Franz Beckenbauer in "Der Kaiser". Premiere war kürzlich in München, von 16. Dezember an ist der Film auf Sky zu sehen ist (Regie: Tim Trageser).

Steinbacher wurde 1994 in Bad Tölz geboren, seit seiner Ausbildung an der Theaterakademie August Everding wohnt er in München. Nach Giesing verschlug es den Fernseh- und Filmschauspieler ("Das Boot", "Oktoberfest 1900") vor ein paar Jahren, nur ein paar hundert Meter von dem Fußballplatz entfernt, wo Beckenbauer als Kind kickte. "Das ist schon auch eine emotionale Sache", sagt Steinbacher. "Als ich die Rolle angeboten bekam, bin ich sofort raus, hier hin, stand eigentlich genau da."

Die Hauptrolle in einem Biopic über Beckenbauer. Kaum ein Name ist bekannter, kaum ein Leben ausgeleuchteter, kaum ein Mensch glorifizierter. Eine große Sache. Vor allem jetzt, da am Persischen Golf eine umstrittene WM stattfindet, mit der man auch Beckenbauers zynische Äußerungen über die Arbeitsbedingungen in Katar in Verbindung bringt. Von den Korruptionsvorwürfen gegen ihn einmal ganz abgesehen. Auch über den Gesundheitszustand des 77-Jährigen wird spekuliert.

"Mir war es wichtig, dass wir ihm mit dem Film eine Freude machen."

Steinbacher hat Beckenbauer vor den Dreharbeiten, die Anfang 2022 stattfanden, nicht getroffen. Und ein bisschen fühlt man sich an den Roman von Armin Kratzert aus dem Jahr 2002 erinnert, der da heißt: "Beckenbauer taucht nicht auf". "Ich habe alles probiert, was für mich möglich war", erzählt Steinbacher während des Interview-Spaziergangs um die Fußballplätze, die inzwischen zur SpVgg 1906 Haidhausen gehören (früher SC München von 1906). "Aber ich wollte ihm nicht auf die Pelle rücken."

Der 28-Jährige ist ein freundlicher Mensch, er ist Fußball- und FC Bayern-Fan und spricht mit Respekt über das Lebenswerk von Beckenbauer. Er sagt: "Mir war es wichtig, dass wir ihm mit dem Film eine Freude machen."

Der Film ist denn auch eine leichtfüßige Hommage an die Fußball-Ikone geworden. Er beginnt mit dem ballverrückten Teenager in Giesing, der den Job in der Versicherung bald zugunsten des FC Bayern aufgibt, und endet mit dem WM-Triumph als Trainier 1990 in Rom. Dass das Drehbuch von Martin Rauhaus Schattenseiten der Lichtgestalt zwar nicht komplett ausklammert (die Affären und wechselnden Beziehungen etwa oder die Steuerflucht), die komplexen Korruptionsvorwürfe um die Vergabe der WM 2006 und Katar 2022 aber schon, findet Steinbacher in Ordnung. "Das wäre ein anderer Film", sagt er. "Dann kann man nicht mehr so augenzwinkernd den Schlawiner erzählen."

Detailansicht öffnen Beckenbauer als Frauenschwarm, hier mit Brigitte, seiner ersten Frau (Klaus Steinbacher und Teresa Rizos). (Foto: Stanislav Honzik/Bavaria Fiction/Sky Deutschland)

Detailansicht öffnen Beckenbauer als Teamkollege, hier mit Sepp Maier (Ferdinand Hofer und Klaus Steinbacher). (Foto: Stanislav Honzik/Bavaria Fiction/Sky Deutschland)

Detailansicht öffnen Beckenbauer als Trainer, hier nach dem WM-Triumph in Rom (Klaus Steinbacher). (Foto: Eckhard Jansen/Bavaria Fiction/Sky Studio)

Und so schlawinert sich der Film-Beckenbauer durch die wilden Siebziger, durch große Spiele und Gefühle ("Was machst, wenn der Blitz einschlägt?"). Der Look des Films ist toll, mit Einschränkungen bei den New-York-Simulationen aus dem Computer. Allein für Steinbacher wurden 49 Kostüme gefertigt. An seiner Seite, beeindruckende Kolleginnen und Kollegen, darunter Ferdinand Hofer als Sepp Maier, Teresa Rizos als Brigitte Beckenbauer, seine erste Frau, und Stefan Murr als Manager Robert Schwan.

Das Erzähltempo ist so hoch, wie Beckenbauer das Tempo seiner Karriere einschätzt: "Das ging natürlich schon alles ziemlich schnell", sagt er im Film zur Kamera, wie er ab und an direkt zum Zuschauer spricht. "Mei, gestern spielst noch gegen Borussia Neunkirchen, und ein paar Wochen später schreibt die New York Times einen Artikel über dich." Titel und Werbedeals hier, Konflikte in der Kabine und in der Presse da. Schau ma moi, dann seng ma's scho.

Um sich diesem Mann zu nähern, der seit Jahrzehnten präsent ist und interessant bleibt, hat sich Steinbacher gut vorbereitet. Tag für Tag sang er unter Dusche "Gute Freunde kann niemand trennen", übte das gerollte R, feilte mit einem Sprechcoach am Beckenbauer-Münchnerisch, lernte seinen Text am Ostfriedhof, schaute sich Interviews an und guckte sich Gesten ab, zum Beispiel das Kaiser-typische Abwinken. "Er macht das ständig, mit einer Hand, mit zwei Händen, auf dem Platz, neben dem Platz. Das kann heißen: Ah, Schmarrn! Oder aber: Lass mi doch in Ruah!" Steinbacher, der schönes Bairisch spricht, wenn er mag, in diesem Interview aber Hochdeutsch vorzieht, hat das im Film oft untergebracht. Aber eines war ihm wichtig: "Ich wollte auf keinen Fall eine Karikatur darstellen. Sonst hätte das auch Olli Dittrich machen können."

"Ich will einfach nur spielen."

Noch etwas lag Steinbacher am Herzen: "Ich wollte unbedingt die Fußballszenen selbst spielen. Mir war wichtig, dass man sieht, dass ich kicken kann." Seit der F-Jugend spielt er in seinem Heimatdorf beim SC Reichersbeuern. "Auch während der Schauspielschule in München bin ich immer wieder rausgefahren. Auch wenn sie das in der Schule nicht so gern gesehen haben."

Nebenan, auf dem Giesinger Platz pfeift der Schiedsrichter gerade ein Foul ab, als der Beckenbauer-Darsteller von seinem kritischsten Moment in der Vorbereitung erzählt. Während eines A-Klasse-Spiels des SC Reichersbeuren im Herbst 2021 hatte sich Steinbacher am linken Knie verletzt. Kreuzbandriss. Dass er dennoch bis zum Dreh im Februar einsatzfähig war, hat er seinem Physiotherapeuten zu verdanken. "Er hat mich trainiert und sich gekümmert, dass die Muskeln drumherum stark genug sind."

Detailansicht öffnen "Mir war wichtig, dass man sieht, dass ich kicken kann": Schauspieler Klaus Steinbacher ist Fan des FC Bayern und spielt selbst aktiv beim SC Reichersbeuern. (Foto: Luis Zeno Kuhn)

Und so sieht man ihn im Film flanken, stoppen, dribbeln. Die Fußballszenen mit Steinbacher wechseln sich in "Der Kaiser" mit historischen Aufnahmen ab. Eine gelungene Collage. Gedreht wurde sechs Wochen lang, fast ausschließlich in Prag (nur eine ländliche Szene wurde in Weyarn gedreht). In der tschechischen Hauptstadt sind also sowohl die Giesing-Einstellungen entstanden als auch die euphorischen Szenen auf dem Platz.

Mit einer Sache geht Steinbacher in die Fußballgeschichte ein: Er ist zweimal Weltmeister geworden - an einem Tag. "Der Drehtag war vollkommen absurd", erinnert er sich und erzählt von Momenten vor der Kamera in verschiedenen Prager Fußballstadien: Zunächst durfte er als Spieler den Pokal in Empfang nehmen (1974), später durfte er sich als Trainer, in sich gekehrt und scheinbar allein auf dem Rasen, über den Titel 1990 freuen. "Mir war es wichtig, herauszufinden, was er in dem Moment denkt." Jeder kennt diese Szene. Mit ihr beginnt der Film, mit ihr endet er.

Was soll jetzt noch kommen? Vielleicht fragte sich Beckenbauer, der Getriebene, genau das. Weltmeister als Trainier, Weltmeister als Spieler. Auch für Klaus Steinbacher stellt sich diese Frage. Beckenbauer war 29, als er zum ersten Mal der Größte war. Steinbacher ist 28, als er seine erste große Hauptrolle spielt. 17 Jahre zuvor ist er in Marcus H. Rosenmüllers "Wer früher stirbt, ist länger tot" erstmals in Erscheinung getreten: als kleiner Bub Toni und Klassenkamerad von Sebastian, der Hauptfigur (Markus Krojer).

2021 hat Steinbacher den Nachwuchspreis des Bayerischen Filmpreises bekommen ("Oktoberfest 1900"), eine Romy gab's im selben Jahr als "Beliebtester Nachwuchs männlich". Er hat im Serien-Remake "Das Boot" mitgewirkt (im Ensemble mit Krojer übrigens) und im SWR-Tatort "In seinen Augen" als junger Liebhaber von Michaela May. "Ich will einfach nur spielen", sagt Steinbacher, wenn er an seine Zukunft denkt. Auch das verbindet ihn mit Beckenbauer. Dessen legendärer Satz vor dem WM-Finale 1990 hat es ebenfalls in den Film geschafft: "Jetzt geht's raus und spielt's Fußball!"