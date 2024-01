Von Barbara Hordych, München

Ein wenig fühlt man sich wie der verfrorene Landvermesser K., der an einem Winterabend in einem verschneiten böhmischen Dorf eintrifft, als man an diesem Abend im Münchner Eisregen unterwegs ist. Nur dass man nicht wie in Kafkas "Das Schloss" in einem Wirtshaus, sondern im Literaturhaus eintrifft. Dort erwartet einen die "Kafka Band", die zwar nicht wie vor ziemlich genau zehn Jahren mit der Vertonung des besagten Romanfragments, dafür aber mit der Konzertaufführung von Kafkas "Der Prozess" den Saal rockt.