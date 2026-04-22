„Minga Alda!“ – mit diesen Worten begrüßt Kaffkiez-Frontsänger Johannes Eisner die Menge, die kaum noch zu halten ist. Zusammen mit seinen Bandkollegen Pianist Johannes Gottwald, Schlagzeuger Niklas Mayer, Gitarrist Florian Weinberger und Bassist Benedikt Vodermeier, betritt er die Bühne, und binnen Minuten hat die Luft in der Halle gefühlte „4000° C“ – so ähnlich wie in einem Bierzelt.