„Minga Alda!“ – mit diesen Worten begrüßt Kaffkiez-Frontsänger Johannes Eisner die Menge, die kaum noch zu halten ist. Zusammen mit seinen Bandkollegen Pianist Johannes Gottwald, Schlagzeuger Niklas Mayer, Gitarrist Florian Weinberger und Bassist Benedikt Vodermeier, betritt er die Bühne, und binnen Minuten hat die Luft in der Halle gefühlte „4000° C“ – so ähnlich wie in einem Bierzelt.
Konzert in MünchenDie Band „Kaffkiez“ bringt große Gefühle ins Zenith
Lesezeit: 2 Min.
Die Rosenheimer Indie-Rock-Band „Kaffkiez“ erfüllt sich einen Traum. Im Zenith in München lässt sie ihrer Wut freien Lauf – und macht die Konzerthalle zu einem Ort der Ekstase.
Kritik von Lena Mittermayr
MC Harras’ neues Album „Alte, weiße Männer“:Comeback mit 50: Sendlings Gangsterrapper ist zurück
Einst rappte er über „12 Maß“ und Frauengeschichten, heute drehen sich seine Texte um ausgeleierte Bänder und den Kampf gegen die Spießigkeit: MC Harras, Münchens lustigster Underground-Rapper, feiert mit 50 sein Comeback. Was treibt ihn an?
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