Von Philipp Crone

So schnell wie früher bewegt er sich nicht. Aber das liegt an den Umständen. Es ist nicht so, dass Luca Gazzo nicht noch immer 20 Espressi in fünf Minuten aus der Kaffeemaschine zapfen könnte. "Das ist wie Autofahren, die Handgriffe verlernt man nicht", sagt der 47-jährige Italiener mit dem schaumig-weichen Akzent in der Stimme. Derzeit ist aber noch nicht wieder so viel los im Segafredo-Café am Rindermarkt wie vor der Schließung. Gazzo hat Ende Dezember 2017 den letzten Espresso gebrüht und war dann arbeitslos, weil das Haus saniert wurde. Klar war jedoch, dass nach etwa zweieinhalb Jahren wieder aufgesperrt wird. Nach Jahren in seiner Wahlheimat ging Gazzo also in seine Heimat zurück, auf den Hof seiner Familie. Kirschen statt Kaffee. Jemand, der in zwei Ländern Europas zu Hause ist und der davon lebt, den Deutschen das Nachbarlandgefühl zu vermitteln, was lernt der in einem langen Heimaturlaub? Und was denkt der über Europa?