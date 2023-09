Auch die in Mittel- und Südamerika beheimatete Blatthornkäfer-Art Coelosis biloba ist im Großformat in der Ausstellung im Museum Mensch und Natur zu sehen.

Von Jürgen Moises

Es ist nicht wirklich die Größe, die am Ende entscheidet, wer sich in der Natur durchsetzt. Ein Beweis dafür ist die Evolutionsgeschichte der Käfer. Denn sie zeigt, dass eine kleine, relativ unscheinbare Tierart jeden nur denkbaren Lebensraum erobern kann. Mit mehr als 380 000 Arten gehören die Käfer zudem zu den an Farben und Formen reichsten Insekten. Eine Auswahl an sehr beeindruckenden Exemplaren ist aktuell in der Ausstellung "Ganz nah. Kleine Käfer ganz groß" im Münchner Museum Mensch und Natur zu sehen. Und zwar in Form von großformatigen Bildern, die der Augsburger Fotograf Thomas Büchsemann von ihnen gemacht hat.

Dazu gehören etwa eine neongrüne Hirschkäfer-Art aus Neuguinea und die hier zu sehende Blatthornkäfer-Art Coelosis biloba, die in Mittel- und Südamerika beheimatet ist. Die etwas mehr als zehn fotografierten Exemplare stammen alle aus dem Naturkundemuseum Augsburg, wo übrigens noch bis zum 5. November mit "Ganz nah. Bläulinge" eine weitere Ausstellung von Thomas Büchsemann zu sehen ist. Was die Ausstellung in München betrifft: Über diese hatten wir bereits am 26. August auf der SZ-Extra-Seite berichtet. Und leider ist uns dabei bei den Foto-Angaben ein Fehler passiert. So hätte bei den abgebildeten Originalbildern natürlich der Name Thomas Büchsemann stehen müssen.

Ganz nah. Kleine Käfer ganz groß, bis 7. Januar, Museum Mensch und Natur, Schloss Nymphenburg, mmn-muenchen.snsb.de