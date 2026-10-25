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Kabuki-Ausstellung in MünchenJapans Totaltheater: Geister, Gauner, Gaukler

Lesezeit: 4 Min.

Dieser Farbholzschnitt zeigt eine Kabuki-Aufführung im Jahr 1857, die Musiker sitzen auf einer Tribüne über der Bühne.
Dieser Farbholzschnitt zeigt eine Kabuki-Aufführung im Jahr 1857, die Musiker sitzen auf einer Tribüne über der Bühne.
Foto: Nicolai Kästner

Das Museum Fünf Kontinente zeigt die ganze Welt des Kabuki-Theaters. Warum die alte Tradition in Japan noch immer populär ist.

Von Reinhard J. Brembeck

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Der ältere Herr auf dem Plakat vor dem Museum Fünf Kontinente, unverkennbar ein Japaner in traditioneller Tracht, schaut missbilligend drein. Auch eine leichte Komik malt sich um seinen streng als Strich gezogenen Mund. Und was soll die Wunde an seiner Stirn bedeuten? Um diesem faszinierend widersprüchlichen Mann im Original zu begegnen, die Rede ist von einem einhundert Jahre alten Farbholzschnittdruck, muss man sich ins Museum hineinbegeben. Gleich rechts vom Eingang geht es in die schummrig dunkel gehaltenen Sonderausstellungsräume. Dort findet sich das Bild dieses Schauspielers, der einen rebellierenden Samurai zeigt, dem übel mitgespielt wurde.

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