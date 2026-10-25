Der ältere Herr auf dem Plakat vor dem Museum Fünf Kontinente, unverkennbar ein Japaner in traditioneller Tracht, schaut missbilligend drein. Auch eine leichte Komik malt sich um seinen streng als Strich gezogenen Mund. Und was soll die Wunde an seiner Stirn bedeuten? Um diesem faszinierend widersprüchlichen Mann im Original zu begegnen, die Rede ist von einem einhundert Jahre alten Farbholzschnittdruck, muss man sich ins Museum hineinbegeben. Gleich rechts vom Eingang geht es in die schummrig dunkel gehaltenen Sonderausstellungsräume. Dort findet sich das Bild dieses Schauspielers, der einen rebellierenden Samurai zeigt, dem übel mitgespielt wurde.