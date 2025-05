Bevor wir auf die Kabarett -Höhepunkte im ziemlich Premieren-armen Mai eingehen, noch schnell ein aktueller Zuruf: Die Lach- und Schießgesellschaft veranstaltet an diesem Montag, 5. Mai, im Silbersaal des Deutschen Theaters eine Hommage an Hanns Dieter Hüsch , der am 6. Mai 100 Jahre alt geworden wäre.

Des legendären Kabarettisten und Niederrhein-Poeten gedenken unter der Moderation von Alt-OB Christian Ude der Schauspieler Rainer Bock, die Kabarettisten Bruno Jonas und Andreas Rebers sowie der Astrophysiker und Welterklärer Harald Lesch. Ursprünglich wollte auch Münchens Erzbischof Reinhard Marx als gebürtiger Rheinländer und „Hüsch-Experte“ mitmachen, aber der ist nun wegen des Konklaves in Rom verhindert. Womöglich erklingen demnächst Hüsch-Zitate aus dem Mund des Papstes.

Der literarische Entertainer Hanns Dieter Hüsch saß bei seinen Vorstellungen, wenn es ging, gerne auch am E-Piano. Sehr musikalisch geht es auch im kommenden Kabarett-Monat zu. Gleich ein komplettes neues Musikformat feiert im Vereinsheim Premiere, gewissermaßen als Ersatz für die eingestellte BR-Reihe „Vereinsheim Schwabing“: Königs Musik Express, eine von Jan König präsentierte lustige Musik-Mixed-Show. Ausschließlich mit Live-Bands, zum Auftakt sind das Lindermeier & die Fuckboys, Alina Abgarjan und GG Soprano. Um Karten sollte man sich rasch bemühen, die neue Show ist vermutlich ähnlich begehrt wie das traditionelle zweitägige Gastspiel des Berliner Kult-Comiczeichners und -Musikkabarettisten Fil (noch wenige Karten für den 19. Mai) und der Auftritt der Widersacher aller Liedermacher (ausverkauft, 30. Mai).

Ihren gerne skurrilen Humor wird Nessie Tausendschön auch beim „Rumeiern“ (so der Titel ihres neuen Programms) unter Beweis stellen. (Foto: Carsten Bockermann)

Hochmusikalisch ist bekanntlich Nessie Tausendschön (bürgerlich übrigens als Annette Maria Marx eine Namensvetterin unseres Konklave-Bischofs), die ja seit bald 40 Jahren zu den herausragenden Musikkabarettistinnen und Diseusen des deutschsprachigen Raums gehört. „Rumeiern“ heißt ihr neues, von William MacKenzie am Klavier begleitetes Programm, das sie am 9. Mai im Lustspielhaus vorstellt.

Dort bringen dann zwei Tage später auch Pigor & Eichhorn Neues zu Gehör, die beiden „Salon-Hip-Hopper“ und seit Jahrzehnten das beste deutsche Chanson-Duo. Nicht eines ihrer schlicht mit „Volumen X“ durchnummerierten, regulären Programme, sondern eine Buch-Vertonung: „La Groete – sag nicht Kleinkunst!“ heißt das Werk, bei dem es mit Benedikt Eichhorn in der Rolle eines Literaturkritikers und Thomas Pigor als Chansonnier La Groete zurück ins Nachwende-Berlin geht – und zu Goethe. Denn der Teufel möchte hier einen Pakt alter Schule abschließen und verspricht dem Chansonnier La Groete im Tausch für seine Seele den Deutschen Kleinkunstpreis. Was eine verteufelt bizarre Expedition ins Berliner Kreativmilieu der Wendejahre ergibt, mit vielen Pigor & Eichhorn-Songs aus jener Zeit (11. Mai).

Nach vier Jahren lässt Frank-Markus Barwasser seinen Erwin Pelzig wieder über Aktuelles räsonnieren. (Foto: Dita Vollmond)

Selbst der Wiener Kabarettist Omar Sarsam – ursprünglich gelernter Kinder-Chirurg – reichert sein neues Programm „Stimmt“ musikalisch an (Lustspielhaus, 15. Mai). Geht es auch ohne Musik? Klar, gegen Monatsende bei zwei Granden des Wort-Kabaretts. Zuerst lässt Frank-Markus Barwasser im Lustspielhaus wieder sein alter ego Erwin Pelzig von der Leine. Der Parade-Unterfranke mit Cord-Hütli, Karo-Hemd und Herrenhandtasche geht – wie immer in virtueller Begleitung seiner beiden Freunde Hartmut und Dr. Göbel –im neuen Programm „Wer wir werden“ der Frage nach, was die viel beschriebene „Change Fatigue“ in einer Zeit grundlegender Veränderungen mit uns macht (Donnerstag bis Samstag, 29. bis 31. Mai).

Am 31. Mai schließlich präsentiert sich Florian Schroeder im Schlachthof „Endlich Glücklich“. Bislang eher als advocatus diaboli und agent provocateur auf der Kabarettbühne und im Fernsehen unterwegs, hat der Wahl-Berliner in seiner neuen Bühnenshow entdeckt, dass „Glücklichsein die größte, vielleicht letzte Provokation ist in einer Zeit, in der sich alle überbieten im Motzen, Meckern, Schreien, Pöbeln und Stänkern“.