Auch das Kabarett kommt langsam aus seinem Sommerschlaf zurück. Wobei zunächst die Comedy den Ton angibt. Jung, frech, witzig – so hat sich Ana Lucia in dieser Sparte zuletzt einen Namen gemacht. Im Frühjahr gewann sie den Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises, immer noch die wichtigste Auszeichnung im deutschen Kabarett. Dabei bastelt die Münchnerin mit peruanischen Wurzeln – weshalb sie auch gerne Latina-Witze macht – erst noch an ihrem ersten abendfüllenden Programm. Die Premiere ist für den 6. Dezember im Lustspielhaus angesetzt – und bereits jetzt ausverkauft. Doch bei zwei von drei „Try-Outs“ im Vereinsheim (14., 22. und 23. September) sind noch Plätze frei.

Nach dem Heimspiel folgen die wohl weitesten Anreisen. Einmal mit dem Pinneberger Hinnerk Köhn: „Mit dem Namen kommst ned aus Passau“, bemerkte Michael Mittermeier bei einer Ansage schon mal zu Recht. „Noir“ heißt sein viertes Programm, bei dem er mit gewohnt wütendem schwarzen Humor den Mist des Alltags auskehrt. Es gibt allerdings höchstens noch Restkarten (Vereinsheim, 15. September).

Jung, frech und witzig: Comedienne Ana Lucia probiert im Vereinsheim ihr erstes abendfüllendes Programm aus. Foto: Daniel Dittus

Dann geht es weiter mit dem nächsten Schleswig-Holsteiner, Moritz Neumeier. Vom Poetry-Slam kommend hat er sich als Podcaster, Blogger und Stand-upper (oft zusammen mit Till Reiners) in die erste Riege der deutschen Comedians hochgearbeitet.

Mit seinem zehnten Soloprogramm „Einer von den Guten?“ ist er dementsprechend im Circus Krone zu Gast. Und geht dort gemeinsam mit dem Publikum „dahin, wo es wehtut. Ins eigene Leben, die eigenen Privilegien und ganz tief runter in unsere gut meinende Seele.“ Wobei er auch verspricht: „Das wird witzig!“ (17. September).

Die Prinz-Heinrich-Mütze verrät es: Comedian Moritz Neumeier kommt aus dem hohen Norden. Foto: Daniel Dittus

Am bekanntesten dürfte Oliver Polak als Bestseller-Autor sein. In Büchern wie „Ich darf das – ich bin Jude“ oder „Der jüdische Patient“ berichtete er schonungslos von seinem Judentum, seiner Hodenkrebserkrankung oder seiner schweren Depression. Seine eigentliche Heimat aber ist die Kleinkunstbühne. Dort orientiert er sich ganz an den angelsächsischen Stand-up-Größen, und zwar an den rohesten und bösesten. Regelmäßig tritt er sogar in den amerikanischen Stand-up-Tempeln wie The Comedy Store in Los Angeles oder dem Comedy Cellar in New York auf. Nun „roastet“ er sich und andere auch mal in München, am 18. September im Schlachthof.

Entertainer Oliver Polak : In Bayern begrüßt dich die Polizei, in Disneyland Mickey Oliver Polak macht Witze über Penisgrößen, deutsche Geschichte und seine jüdische Herkunft. Ausgerechnet München liebt er für seine Gemütlichkeit, seine Ordnung und Markus Söder. Im Ernst, jetzt? SZ Plus Interview von Susanne Hermanski ...

Entspannter dürfte es vom 19. bis 21. September im Circus Krone zugehen, bei den „New Stars of Magic“ Siegfried & Joy. Die beiden Berliner „Disco-Magier“ sind mit ihrem überzeugenden Crossover aus Zauberei und Comedy kometenhaft aufgestiegen. Mit tollen Tricks, hinreißender Interaktion mit dem Publikum und viel Selbstironie reißen sie alle Zaubershow-Klischees ein. Viermal gibt es jetzt „Las Vegas in München“, die zwei Vorstellungen am Sonntagmittag und -nachmittag sind für Kinder.

Gegen Ende des Monats gibt es dann auch wieder neues „richtiges“ Kabarett. Der Wiener Kabarett-Philosoph Gunkl (bürgerlich Günther Paal) stellt in seinem neuen Programm „Apropos übrigens“ wieder „Überleitungen mit Füllung ohne Anspruch auf Vollständigkeit“ her. Intellektuell fordernd, aber zugleich saulustig (23. September).

Nicht so lustig dürfte es hingegen bei Arne Semsrott werden. Ist der Journalist und Aktivist (unter anderem mit dem Rechercheportal „FragDenStaat“ oder im Vorstand von „LobbyControl“), doch eine der profiliertesten Stimmen gegen den Rechtsextremismus. Er stellt – in Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum – im Lustspielhaus sein neues Buch „Gegenmacht“ vor, eine mitunter durchaus satirische Sammlung von „1000 Wegen“, um mit der Demokratie aus der Defensive wieder in die Offensive zu kommen (27. September).

Und wie geht’s am besten raus aus dem Monat? Natürlich mit Musik. Entweder im Lustspielhaus mit dem parade-bayerischen Kabarett-Liedermacher Matthias Kellner und seinem neuen Programm „Schnappschuss!“ Oder mit dem bislang eher als sprachgewaltiger Kabarettist, Romancier und Hessisch-Übersetzer (dies auch singend) bekannt gewordenen Tillman Birr, der im Vereinsheim (leider gleichzeitig) sein neues Klavierprogramm unter dem schönen Titel „Der Mann ist unseriös“ (beides am 29. September) vorstellt.