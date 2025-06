Auch im Kabarett geht es schon deutlich auf die Sommerpause zu. Nach Thomas Maurer im Lustspielhaus (24. Juni) gibt es bis Ende Juli gerade mal eine einzige weitere echte Premiere. Lucy van Kuhl nutzt am 18. Juli im Lustspielhaus die Gunst der Stunde, einmal allein auf weiter Flur zu sein. Die Kölnerin, die gleichzeitig in München Germanistik, Geschichte und Musikwissenschaft und in Linz Klavier studierte, inzwischen in Südfrankreich und Berlin lebt und natürlich in Wahrheit ganz anders heißt, hat es auch schon ganz anders erlebt.