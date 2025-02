So spannend wie lange nicht geht es im Februar auf den Kleinkunstbühnen zu. Konnte doch bis vor Kurzem kein Kabarettist ahnen, dass er, wenn er im Februar etwas Neues an den Start bringt, punktgenau vor einer Bundestagswahl mit ungewissem Ausgang landen wird. Eine Herausforderung für die Polit-Satire-Profis, von denen es freilich nicht mehr viele gibt. Oder ist so eine Wahl nur ein sanfter Störfaktor für Comedians? Schauen wir doch mal, wen es in München betrifft.

Der erste, der jetzt weniger als zwei Wochen vor der Wahl im Lustspielhaus Premiere hat, ist Sven Bensmann (12. Februar). Bei dem Osnabrücker ist aber Politik normalerweise kein Thema, er legt stattdessen den „Fokus auf Feelgood, denn es braucht nicht mehr als Comedy, Musik & Liebe!“, wie er schon seit seinem gleichnamigen ersten Solo verkündet. Der „NightWash“-Sidekick und Sänger der Band Hi!Spencer konzentriert sich also wohl auch im neuen Programm „Svenomenal“ auf Nummern wie Witze-Singen, Daily Disney und Joe Cocker-, Elvis- oder Grönemeyer-Imitationen (12. Februar).

Ganz langsam wird es dann im Lustspielhaus immer politischer. Bei Hans Gerzlich und seiner München-Premiere von „Ich hatte mich jünger in Erinnerung“ geht es um „Best-Ager in der Blüte des Verfalls“, um das Verdrängen des eigenen Ablebens und eine neue Altersethik. Wobei es natürlich durchaus politische Untertöne hat, wenn man sich bei der „Persönlichen Renteninformation“ ausrechnet, dass man von seinem mit 67 in nicht so ferner Zukunft eintreffendem Rentenbetrag recht komfortabel leben kann: für elf Tage (19. Februar).

„Der will nicht nur spielen“ heißt vielversprechend das neue Programm des Kumpel-Kabarettisten HG Butzko. (Foto: Oliver Hochkeppel)

In eine ähnliche Kerbe schlägt tags darauf Michael Altinger mit seinem Ausgangspunkt bei „Die letzte Tasse Testosteron“. Da ist die Vergangenheit im Privaten bestens bewältigt, mit Yoga, alkoholfreiem Bier und Gleichberechtigungsversprechen. Doch dann kommt dem „Schlachthof“-Co-Moderator die Weltlage dazwischen, die in neuen Medien nach dem Gestern schreit, nach dicken Hosen, dünnen Hirnen und alten Wahrheiten. Testosteron ist die Ursache, aber bei Altinger auch die überraschende Lösung (20. Februar).

Endgültig zur politischen Sache geht es dann aber bei HG Butzko. „Der will nicht nur spielen“ heißt vielversprechend das neue Programm des Kumpel-Kabarettisten. Bestimmt geht es gewohnt aktuell und treffsicher um die Absurditäten des Polit-Betriebs und seiner gesellschaftlichen Folgen. Wobei Butzko keine Seite noch sich selbst schont (21. Februar)

Den schwarzen Peter, am Tag nach der Wahl mit einer Premiere auf die Bühne zu gehen, hat im Vereinsheim DagmarSchönleber. (Foto: Ralf Bauer)

Nebenan in der neuen alten Lach- und Schießgesellschaft knüpft man mit einer besonderen Idee an die Tradition des Hauses als „Demokratiebühne“ an. Unter dem schönen Titel „Wem die Stunde schlägt – 60 Minuten mehr Demokratie wagen. Die Wahl der Qual“ präsentiert der Kabarett-Veteran Matthias Deutschmann dreimal eine Stunde lang tagesaktuelle Satire und Klartext zur Bundestagswahl. Ob mit oder ohne Cello, sein langjähriges Markenzeichen, der ehemals in der Schach-Bundesliga spielende Freiburger wird Wege suchen, wie man trotz März und Musk die Nerven behält (17. bis 19. Februar jeweils von 19 bis 20 Uhr).

Auch im Lach- und Schießprogramm, aber als Gäste in der Drehleier fragen sich am Tag vor der Wahl Astrid Hofmann und das Blue Planet Trio in ihrem neuen Chanson-Programm, was eigentlich aus der „Münchner Freiheit 25“ geworden ist. Den schwarzen Peter, am Tag nach der Wahl mit einer Premiere auf die Bühne zu gehen, hat im Vereinsheim Dagmar Schönleber. Die studierte Sozialarbeiterin befasst sich aber schon laut Titel vor allem damit, „Endlich 50“ geworden zu sein. Vermutlich braucht man nach dieser Wahl eh eine Politik-Pause.