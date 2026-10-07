Auch wenn die Kabarettszene noch unter dem Gunkl-Schock steht ( der Kabarettist wurde kürzlich wegen Kindesmissbrauchs angeklagt ) – die Show muss weitergehen, gerade im traditionellen Premieren-Monat Oktober. Als nächstes mit der Heimkehrerin Sarah Hakenberg . Ist sie doch in Zorneding aufgewachsen und hat ihre Karriere in München begründet. Inzwischen in Nordrhein-Westfalen lebend, ist sie in Richtung Liedermacherin und Klavierkabarettistin abgebogen, siehe auch ihr neues Programm „Ich war’s nicht“ (Lustspielhaus, 10. Oktober).

Bleiben wir erst mal beim Musikkabarett und seinen Ausläufern. Da wäre das Wiedersehen mit Pawel Popolski (alias Hape-Kerkeling-Weggefährte Achim Hagemann), der bei „PolkaMania!“ wieder diverse Pop- und Rock-Hits in Polkafassungen ummodelt. Wie immer umrahmt von Gags im pseudo-polnischen Akzent, viel Wodka und Einlagen mit dem Publikum (17. Oktober, Alte Kongresshalle).

Was läuft im Tanz? : Warten auf Dracula Ehe es am Bayerischen Staatsballett nach Transsilvanien und am Gärtnerplatz in den Wilden Westen geht, verkürzen bejubelte Repertoire-Wiedergänger die Zeit. Von Jutta Czeguhn ...

Tuba-Großmeister Andreas Martin Hofmeir spielt als Matinee seine „Konzertante Aneignung“: frech geklaute Meisterwerke samt Schmähgedichten aus seiner hundsgemeinen Instrumentenkunde (Lustspielhaus, 18. Oktober). Am Monatsende sind die vielleicht herausragendsten humoristischen Liedermacher der Republik zu Gast: Erst der von Vaskulitis, also zahllosen kleinen Schlaganfällen geplagte, aber nach wie vor umwerfende Rainald Grebe, mit dem passenden Programm „Ich erinner mich – glaube ich“ (Leo 17, 30. Oktober). Schließlich die unvergleichlichen Pigor & Eichhorn, mit einem „Grundkurs II“, einem Mix aus Altem und Neuem (Lustspielhaus, 31. Oktober).

Kommen wir zur Abteilung Kabarett-Darsteller: Die Theater- und TV-Schauspielerin Anna Schäfer, im komischen Fach unter anderem bei Martina Hills „Knallerfrauen“ hervorgetreten, spielt den Monolog „Schlafende Hunde“. Der stammt aus der Feder von Dietmar Jacobs, als Hausautor des Kom(m)ödchens Düsseldorf, von Kabarettisten wie Thomas Freitag, Jochen Busse oder Richard Rogler sowie als Texter von „Stromberg“ bis zur „Heute Show“ einer der versiertesten komischen Autoren überhaupt (Lustspielhaus, 18. Oktober). Zum zweiten Mal einen Kabarett-Text selbst geschrieben hat der aus Fernsehserien wie „Die Chefin“ bekannte Schauspieler Norbert Ortner. In „Home“ plant er ein perfektes Wochenende, das aber am Auftauchen unerwünschter Besucher, Stimmen aus der Vergangenheit, doofer Gedanken und gar eines ehemaligen Bundeskanzlers scheitert (Schlachthof, 23. Oktober).

Ganz andere Baustellen: Der Cartoonist Ralph Ruthe erweitert seine Kunst in „Shit Happens“ um Animationen, Lesung und Musik (Leo17, 24. Oktober). Stefan Verra teilt wieder witzige Tipps, Tricks und Kniffe für „Gewinnende Körpersprache“ aus (Lustspielhaus, 19. Oktober). Und in keine Schublade passt Friedemann Weise, bei dem Wortspielereien von albern (siehe der Titel des neuen Programms „Satire suchen ein neues Zuhause“) bis grandios, kuriose Polit-Songs, Foto-Komik und aberwitzige Mini-Hörspiele aufeinanderprallen (Lustspielhaus, 25. Oktober).

Lesungen im Herbst in München : Wie Francis Fukuyama die Welt erklärt Von Francis Fukuyama bis Caroline Wahl, von Sachbuch bis Belletristik – in München sind im Oktober prominente Autorinnen und Autoren zu erwarten. Von Antje Weber ...

Wo wir dann doch bei der Comedy angekommen wären. Da sitzt momentan Hazel Brugger auf dem Thron, mit ausverkauften Hallen, einem Millionenpublikum im Netz und der Moderation des „Eurovision Song Contests“ wie ganz aktuell von „LOLnext“ in der Nachfolge von Bully Herbig. Nur: Zuhause im Dorf ist davon niemand beeindruckt. Von der merkwürdigen Zwischenwelt zwischen Glanz und Gülle, Starsein und Supermarkt erzählt sie in ihrem fünften Programm „Good Evening Europe“ (Circus Krone, 17. und 18. Oktober). Wobei nicht einmal sie es damit in die Olympiahalle schafft. Dafür muss man heute schon ein Internet-Star und Podcaster wie Laura Larsson sein. Und immun gegen Bedenken, wie relevant ein Programm wie „Balaton97“ eigentlich ist (Olympiahalle, 24. Oktober).

Und was ist mit dem klassischen Kabarett? Gut, da wäre der Österreicher Benedikt Mitmannsgruber, der auch in seinem dritten Programm „1996“ mit äußerster Selbstironie (und Norwegerpulli) die Provinz als Keimzelle des Allzumenschlichen in den kabarettistischen Mittelpunkt stellt (Lustspielhaus, 12. Oktober). Und dann heißt es ja noch „War was?“ Nämlich beim Jubiläumsabend zu 70 Jahre Münchner Lach- und Schießgesellschaft in den Kammerspielen. Moderiert von Max Uthoff finden sich zum Feiern zahllose Gäste ein, die die Lach- und Schießbühne und damit das politische Kabarett bevölkert haben (Kammerspiele, 27. Oktober).